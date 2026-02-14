Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold continua em grande forma! O astro do Real Madrid dá assistência em seu retorno após lesão, levando o Los Blancos ao topo da La Liga
O impacto imediato de Trent
Alexander-Arnold não perdeu tempo para lembrar aos torcedores de sua qualidade. Jogando pela direita, ele percebeu a arrancada de Gonzalo Garcia por trás da defesa do Real Sociedad e lançou uma bola com efeito na direção do atacante. García precisou apenas de um leve toque para desviar a bola do goleiro Alex Remiro e dar ao Madrid uma vantagem inicial.
Foi a primeira partida do zagueiro como titular desde sua lesão em dezembro, e sua distribuição rapidamente restabeleceu um dos padrões de ataque mais perigosos do Real Madrid. Mesmo sem Kylian Mbappé e Jude Bellingham na escalação inicial, o ataque do Madrid parecia perigoso.
As comportas se abrem em Madri
A Real Sociedad recuperou brevemente após o revés inicial. Mikel Oyarzabal empatou de pênalti após Dean Huijsen ter sido penalizado por falta sobre Yangel Herrera, empatando o jogo para os visitantes a meio da primeira parte.
Mas o Madrid rapidamente recuperou o controle. Vinicius Junior sofreu e converteu um pênalti aos 25 minutos, após ser derrubado por Jon Aramburu, antes de Federico Valverde marcar um gol contra Remiro seis minutos depois, estabelecendo uma vantagem de dois gols.
Os donos da casa continuaram dominando a posse de bola e o território no segundo tempo. Vinícius marcou outro pênalti, seu décimo gol na liga nesta temporada, garantindo uma vitória confortável e colocando o Real Madrid dois pontos à frente do Barcelona, que ainda tem um jogo a menos.
Arbeloa comemora o retorno do zagueiro
Após a partida, o técnico Álvaro Arbeloa destacou o jogador da seleção inglesa para elogiar.
“Não estamos exatamente inovando com Trent”, disse Arbeloa. “Foi uma surpresa muito agradável ver como ele entende o jogo, como ele vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um técnico, ter jogadores que entendem o que se quer.
Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.”
Arbeloa também elogiou a preparação geral da equipe e o nível de desempenho contra um adversário que vinha em uma boa fase, elogiando-os por mostrarem sua vontade de conquistar mais um título.
O que vem a seguir?
O Real Madrid volta agora a sua atenção para a Europa, recebendo o Benfica em um confronto da repescagem da Liga dos Campeões na terça-feira. “Lembramos muito bem do jogo em Lisboa, da dificuldade que ele representa, da atmosfera”, acrescentou Arbeloa. “Vamos tentar trazer a vitória e não pensar na partida de volta.”
