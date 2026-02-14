A Real Sociedad recuperou brevemente após o revés inicial. Mikel Oyarzabal empatou de pênalti após Dean Huijsen ter sido penalizado por falta sobre Yangel Herrera, empatando o jogo para os visitantes a meio da primeira parte.

Mas o Madrid rapidamente recuperou o controle. Vinicius Junior sofreu e converteu um pênalti aos 25 minutos, após ser derrubado por Jon Aramburu, antes de Federico Valverde marcar um gol contra Remiro seis minutos depois, estabelecendo uma vantagem de dois gols.

Os donos da casa continuaram dominando a posse de bola e o território no segundo tempo. Vinícius marcou outro pênalti, seu décimo gol na liga nesta temporada, garantindo uma vitória confortável e colocando o Real Madrid dois pontos à frente do Barcelona, que ainda tem um jogo a menos.