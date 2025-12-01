Treinador de Diego Maradona pede que Lionel Messi deixe a MLS: "Paródia de futebol"

Há quem especule que Messi poderia buscar um empréstimo para manter o ritmo longe do Inter Miami. Um retorno emocionante ao Barcelona já foi minimizado, mas os rumores continuam rondando.

Mesmo que esse “plano tampão” não se concretize, Signorini acredita que Messi precisa se afastar um pouco da bolha esportiva de Miami. Ele explicou: “A três meses da Copa, ele deveria tirar pelo menos um mês com a família para desintoxicar e voltar com a fome que a ausência certamente vai provocar, mas é fundamental priorizar o Mundial e não achar que precisa jogar todos os minutos de todos os jogos.”

Messi, por sua vez, evitou confirmar 100% sua participação na Copa de 2026 e, em entrevista ao SPORT, admitiu sua preocupação em chegar no auge físico e competitivo a um torneio que exige tudo de um jogador: “Não quero ser um peso, por assim dizer. Quero me sentir bem fisicamente, ter certeza de que posso ajudar e contribuir. Nossa temporada é diferente da europeia. Vamos ter uma pré-temporada no meio, com poucos jogos antes da Copa, então vamos vendo dia após dia se realmente me sinto fisicamente apto para estar onde quero e poder participar.

“Mas, claro, sei que é uma Copa do Mundo, algo especial, e que é a maior competição que existe. Então, estou animado, mas vivendo um dia de cada vez.”