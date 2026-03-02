Getty Images
Transferência para o Arsenal iminente! A estrela das Lionesses, Georgia Stanway, revela que está “muito perto” de assinar com o novo clube após anunciar sua saída do Bayern de Munique
Explicação: Por que Stanway está deixando o Bayern de Munique
Stanway anunciou em janeiro que deixaria o Bayern de Munique neste verão, encerrando uma passagem muito bem-sucedida e agradável de quatro anos na Alemanha. A jogadora da seleção inglesa conquistou três títulos da liga, duas Supercopas e uma Copa da Alemanha durante sua passagem por Munique, conquistas que ainda podem aumentar, já que ela continua na disputa da copa, da Liga dos Campeões e está no topo da Bundesliga.
Deixar o clube foi uma decisão que ela descreveu como “incrivelmente difícil” de tomar e ela reiterou isso ao enfrentar a mídia inglesa pela primeira vez desde que a notícia foi anunciada. Falando na coletiva de imprensa pré-jogo das Lionesses na segunda-feira, ao lado da treinadora Sarina Wiegman antes da partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Ucrânia, Stanway disse: “Foi muito difícil. Adorei meu tempo no Bayern. Provavelmente foi uma das melhores decisões que já tomei na vida. Desde o momento em que cheguei lá, me senti em casa. Foi uma decisão muito difícil dizer a eles que não iria renovar o contrato, e acho que isso se deve ao fato de ainda amar aquele lugar e ter chegado à conclusão de que quero sempre ter boas lembranças do Bayern.
“Não quero chegar ao ponto de não estar gostando de algo ou de estar um pouco cansado disso. Quero continuar a cumprir o resto desta temporada. Obviamente, estamos em uma posição muito boa no campeonato e também na Liga dos Campeões, e quero tentar criar o máximo de lembranças possível, para que minhas lembranças do Bayern sejam sempre positivas.”
Qual será o próximo destino de Stanway? Lioness “muito perto” de retornar à Inglaterra
Sempre houve a sensação de que Stanway poderia retornar à Inglaterra se decidisse deixar o Bayern e, sem surpresa, dada a sua qualidade, sempre houve rumores de interesse por parte dos principais clubes da Superliga Feminina, caso ela se tornasse disponível. No entanto, desde o momento em que a jogadora de 27 anos anunciou que deixaria oficialmente o Bayern, um clube tem sido frequentemente mencionado como o favorito, e é o clube pelo qual ela agora parece prestes a assinar: o Arsenal.
Questionada na segunda-feira sobre o quanto estava perto de definir seu futuro, já que entra nos últimos meses de seu contrato com o Bayern, Stanway respondeu: “Estou muito perto. Tive muitas conversas com pessoas, também conversas com Sarina, e vocês descobrirão mais cedo ou mais tarde”.
Combinação perfeita? Por que Stanway e o Arsenal fazem sentido
É uma mudança que faz muito sentido tanto para Stanway quanto para o Arsenal. O clube tem muitas jogadoras com contrato vencendo neste verão, incluindo as meio-campistas Kim Little, Victoria Pelova e Kyra Cooney-Cross. É de se esperar que a última permaneça, já que a jovem jogadora da seleção australiana está começando a se tornar mais importante no norte de Londres após passar algum tempo se adaptando, enquanto seria um verdadeiro choque se a capitã do clube, Little, fosse transferida. No entanto, esta última tem 35 anos e não jogará para sempre, e com Pelova parecendo uma candidata em potencial a sair, a fim de ter mais minutos de jogo após lutar por oportunidades nesta temporada, serão necessários reforços no meio-campo — e não há ninguém melhor do que Stanway, especialmente em uma transferência gratuita.
Clareza ideal, já que Stanway espera um final de temporada em grande estilo com o Bayern e a Inglaterra
Stanway estará ansiosa para fechar esse acordo o mais rápido possível, permitindo que ela se concentre no que os últimos meses da temporada trarão. Em Munique, ainda há três troféus em jogo. A Bundesliga parece estar decidida, com o Bayern invicto e com uma vantagem de 14 pontos sobre o Wolfsburg. Na copa, o Bayern será o grande favorito nas quartas de final contra o Hamburger SV no final deste mês, antes de enfrentar o Manchester United em um confronto emocionante pela Liga dos Campeões.
Há muito em jogo também com a Inglaterra. As Lionesses começam sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Ucrânia na terça-feira, antes de receber a Islândia no sábado. Apenas o vencedor do grupo se classificará automaticamente para o torneio no Brasil, e a Inglaterra disputará essa vaga com ninguém menos que a Espanha, atual campeã mundial, enfrentando a La Roja em abril e novamente em junho.
