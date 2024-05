A trajetória de Dimitri Payet, da Europa e sonho de Bola de Ouro, até o Vasco

O francês foi brilhante em seus melhores momentos, mas difícil de lidar quando em baixa. Ele nunca será esquecido no leste de Londres, mas...

Dimitri Payet entrou para a história como um dos jogadores mais habilidosos a vestir a camisa do West Ham. Um armador nato, com uma precisão no passe que poucos têm e a agilidade necessária para desfilar no meio de campo, ele não só foi fundamental para o sucesso dos Hammers sob o comando de Slaven Bilic, mas também ganhou o respeito de toda a Europa.

Durante o período em que esteve no leste de Londres, ele foi o melhor jogador do West Ham e, eventualmente, indicado à Bola de Ouro – recompensando uma ascensão que começou na ilha de Reunião, no Oceano Índico, a 9 mil quilômetros de Paris.

O que poucos sabem é que o astro teve um início de carreira difícil. Tudo começou no Le Havre, que fazia negócios com seu pequeno clube na ilha de Reunião, o Saint-Pierroise. Passados quatro anos na base de lá, retornou à ilha para jogar pelo Excelsior após reclamações do clube por sua falta de motivação e profissionalismo.

No entanto, essa não seria a última vez em que seu comportamento fosse questionado. Apesar de muito talentoso, é fato que ele saiu em turbulência de diversos clubes pelos quais passou. Um gênio com dificuldades externas não apenas valia a pena ser tolerado em um clube, mas sim, valia a pena construir um time inteiro ao seu redor.