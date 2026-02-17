Tottenham soube quando deixará de ser um clube do “Big Six”, enquanto ex-estrela dos Spurs admite que amigos estão “arrancando os cabelos” com a batalha contra o rebaixamento

Postecoglou afirmou que o Spurs pode já estar superestimando seu status no futebol inglês, com o enigmático técnico de 60 anos tendo visto o suficiente durante sua passagem pelo Tottenham Hotspur Stadium para sugerir que o clube não merece estar entre a elite.

Ele disse ao podcast Stick to Football, do The Overlap: “É um clube realmente curioso em termos de entender o que eles estão tentando construir. Você sabe, o que eles são? Obviamente, eles construíram um estádio incrível, instalações de treinamento incríveis. Mas quando você olha para as despesas, particularmente, você sabe, sua estrutura salarial, eles não são um grande clube.

“Percebi isso porque, quando estávamos tentando contratar jogadores, não estávamos no mercado para esses jogadores. Há certos jogadores que nós... Quero dizer, no final do meu primeiro ano, quando terminamos em quinto lugar, para mim, tudo bem, como você passa do quinto lugar para realmente desafiar? Bem, tivemos que contratar jogadores prontos para a Premier League.

“Sabe, eu estava de olho em Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo e [Antoine] Semenyo na época, Marc Guehi, porque eu disse que precisávamos, se quiséssemos passar do quinto lugar para lá, era isso que os outros grandes clubes fariam naquele momento. E esses três adolescentes são jovens jogadores excelentes e acho que serão ótimos jogadores para o Tottenham, mas não vão levar você do quinto para o quarto e terceiro lugar.

“Mas o que estava saindo do clube era que 'não, somos um clube que pode competir em todas as frentes'. Então, quando você diz isso, é óbvio que você tem uma grande experiência como técnico, já treinou em vários clubes ao redor do mundo. O Tottenham é diferente desses outros clubes em termos de conseguir o que você quer em campo ou de levar o clube adiante? Bem, todos eles são únicos, todos são diferentes. Mas, sabe, quando você entra no Tottenham, o que você vê em todos os lugares é 'ousar é fazer'. Está em toda parte. E, no entanto, as ações deles são quase a antítese disso.

“Goste ou não dele, dê crédito a Daniel [Levy] porque esse caminho trouxe um novo estádio, novas instalações, mas, ao seguir um caminho seguro, acho que eles não perceberam que, para realmente vencer, é preciso correr alguns riscos em algum momento. E esse é o DNA do clube.

Eu ainda sentia que o Tottenham, como clube, estava dizendo 'somos um dos grandes', mas a realidade é que, com base na minha experiência dos últimos dois anos, não acho que eles sejam, pela forma como agem.”