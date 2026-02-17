Getty
Tottenham soube quando deixará de ser um clube do “Big Six”, enquanto ex-estrela dos Spurs admite que amigos estão “arrancando os cabelos” com a batalha contra o rebaixamento
Troféu perdido, mas o Spurs tem enfrentado dificuldades na Premier League
O Tottenham terminou em quinto lugar na temporada 2023-24, sob a orientação do técnico australiano Ange Postecoglou. Ele prometeu entregar um sucesso tangível em sua segunda campanha no comando e cumpriu sua promessa ao conquistar um título continental que encerrou uma espera de 17 anos por comemorações de troféus.
Postecoglou ainda assim foi demitido, depois de ver o Spurs cair para a 17ª posição na primeira divisão inglesa, com o comando sendo passado para o ex-técnico do Brentford, Thomas Frank. O dinamarquês durou apenas oito meses no comando, depois de se envolver em outra batalha contra o rebaixamento, com o Tottenham olhando ansiosamente por cima dos ombros.
Igor Tudor assumiu interinamente, com o atual técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, especulado para um retorno emocionante a um ambiente familiar, mas quem quer que guie o clube daqui para frente terá um grande projeto de reconstrução em suas mãos.
Quando o Spurs pode cair do “Big Six”
Questionado sobre quando o Tottenham poderia sair do famoso “Big Six”, com times como Newcastle e Aston Villa reivindicando seu lugar nesse grupo, Zamora - falando em parceria com o Gambling.com, que classifica e compara os melhores cassinos do Reino Unido - disse ao GOAL: “Para um time como o Spurs, acho que você provavelmente só consegue passar despercebido por dois anos. No terceiro ano, que será a próxima temporada, você tem que apresentar algum tipo de desempenho. Você tem que estar entre os seis primeiros e mostrar consistentemente que está lá.
Tenho muitos amigos que são torcedores do Spurs e estão arrancando os cabelos, e têm feito isso durante o último ano. Eles não conseguem acreditar no que está acontecendo. Quem quer que entre pela porta, eles dão ao técnico duas ou três partidas e, se não tiverem um bom desempenho, boa sorte para eles! É um clube enorme, com um potencial gigantesco.”
Postecoglou afirma que o Tottenham não é um “grande clube”
Postecoglou afirmou que o Spurs pode já estar superestimando seu status no futebol inglês, com o enigmático técnico de 60 anos tendo visto o suficiente durante sua passagem pelo Tottenham Hotspur Stadium para sugerir que o clube não merece estar entre a elite.
Ele disse ao podcast Stick to Football, do The Overlap: “É um clube realmente curioso em termos de entender o que eles estão tentando construir. Você sabe, o que eles são? Obviamente, eles construíram um estádio incrível, instalações de treinamento incríveis. Mas quando você olha para as despesas, particularmente, você sabe, sua estrutura salarial, eles não são um grande clube.
“Percebi isso porque, quando estávamos tentando contratar jogadores, não estávamos no mercado para esses jogadores. Há certos jogadores que nós... Quero dizer, no final do meu primeiro ano, quando terminamos em quinto lugar, para mim, tudo bem, como você passa do quinto lugar para realmente desafiar? Bem, tivemos que contratar jogadores prontos para a Premier League.
“Sabe, eu estava de olho em Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo e [Antoine] Semenyo na época, Marc Guehi, porque eu disse que precisávamos, se quiséssemos passar do quinto lugar para lá, era isso que os outros grandes clubes fariam naquele momento. E esses três adolescentes são jovens jogadores excelentes e acho que serão ótimos jogadores para o Tottenham, mas não vão levar você do quinto para o quarto e terceiro lugar.
“Mas o que estava saindo do clube era que 'não, somos um clube que pode competir em todas as frentes'. Então, quando você diz isso, é óbvio que você tem uma grande experiência como técnico, já treinou em vários clubes ao redor do mundo. O Tottenham é diferente desses outros clubes em termos de conseguir o que você quer em campo ou de levar o clube adiante? Bem, todos eles são únicos, todos são diferentes. Mas, sabe, quando você entra no Tottenham, o que você vê em todos os lugares é 'ousar é fazer'. Está em toda parte. E, no entanto, as ações deles são quase a antítese disso.
“Goste ou não dele, dê crédito a Daniel [Levy] porque esse caminho trouxe um novo estádio, novas instalações, mas, ao seguir um caminho seguro, acho que eles não perceberam que, para realmente vencer, é preciso correr alguns riscos em algum momento. E esse é o DNA do clube.
Eu ainda sentia que o Tottenham, como clube, estava dizendo 'somos um dos grandes', mas a realidade é que, com base na minha experiência dos últimos dois anos, não acho que eles sejam, pela forma como agem.”
Derby contra o Arsenal: início difícil para o técnico interino Tudor
As coisas não vão ficar mais fáceis para o Spurs, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões desta temporada, com o primeiro jogo de Tudor no comando marcado para o domingo, quando o time enfrenta o arquirrival Arsenal no clássico do norte de Londres.
