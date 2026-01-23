Tottenham quer tirar lateral histórico do Liverpool ainda na janela de janeiro

O técnico Thomas Frank enfrenta uma crise na defesa do clube londrino e tem pressionado para garantir a contratação do veterano do Liverpool agora, com negociações amigáveis
O técnico Thomas Frank enfrenta uma crise na defesa do clube londrino e tem pressionado para garantir a contratação do veterano do Liverpool agora, com negociações amigáveis
O clube do norte de Londres havia inicialmente identificado o jogador de 31 anos como um alvo prioritário para a janela de transferências de verão, com a intenção de se juntar a uma série de pretendentes que disputavam sua contratação quando ele se tornasse um jogador livre em 30 de junho. No entanto, as circunstâncias forçaram o Tottenham a antecipar esses planos para a janela atual, segundo o The Athletic.
O técnico Frank ficou com uma defesa desfalcada, o que levou o clube a acelerar a busca por um novo jogador. A decisão de agir agora, em vez de esperar, foi motivada pela grave escassez de opções na lateral esquerda da defesa. Embora as negociações estejam avançando de forma amigável entre todas as partes, a urgência por parte do Tottenham é palpável. A diretoria acredita que a chegada de Robertson injetaria qualidade, personalidade e liderança essenciais em um elenco que tem sofrido no campeonato nacional nesta temporada, apesar de uma campanha mais favorável na Liga dos Campeões, onde atualmente ocupa a quinta posição.
A crise no Tottenham Hotspur Stadium atingiu o seu ponto crítico na segunda-feira, com a confirmação de que Ben Davies precisará de cirurgia devido a uma fratura no tornozelo. Com o lateral-esquerdo titular, Destiny Udogie, limitado a apenas 10 jogos na Premier League nesta temporada por conta de problemas físicos, Frank tem sido obrigado a improvisar. Djed Spence, tradicionalmente lateral-direito, tem sido frequentemente escalado na posição, enquanto Archie Gray e o zagueiro Micky van de Ven também têm atuado fora de suas posições originais. Embora o Tottenham tenha confirmado a contratação do jovem promissor de 19 anos, Souza, junto ao Santos, na quinta-feira, a necessidade de experiência imediata e comprovada na Premier League é inegável.
Para Robertson, a possível transferência para Londres representa uma nova oportunidade para suas ambições internacionais. O lateral deve ser o capitão da Escócia na próxima Copa do Mundo, liderando sua seleção no torneio pela primeira vez desde 1998. Com um fim de temporada tão importante pela frente, jogar se tornou uma prioridade inegociável para o escocês.
Robertson viu sua posição no Liverpool cair drasticamente após a chegada de Milos Kerkez, vindo do Bournemouth no verão passado. Apesar de ter feito 21 jogos em todas as competições, ele foi titular em apenas quatro partidas da Premier League na temporada 2025/26. Em declarações feitas no início deste mês, Robertson admitiu que sua situação era precária.
"Tenho cinco meses de contrato e precisamos ver qual é a opção de ficar ou se há opções para sair e coisas do tipo", disse Robertson. "Sou um jogador que quer jogar. Queria me classificar para a Copa do Mundo e, felizmente, conseguimos. Preciso ver o que eu e minha família queremos daqui para frente."
As negociações são facilitadas significativamente pelo imenso respeito entre Robertson e a diretoria do Liverpool. Contratado junto ao Hull City em 2017, Robertson se consolidou como uma lenda moderna em Anfield, acumulando 363 partidas. Sua passagem pelo clube foi repleta de conquistas, incluindo a Liga dos Campeões em 2019 e dois títulos da Premier League.
Devido a essa forte relação, o Liverpool não está disposto a impedir a saída de um jogador leal que deseja jogar regularmente no final de seu contrato. Ambos os clubes estão empenhados em garantir que qualquer saída seja tratada de forma amigável. Embora a perda de Robertson no meio da temporada deixe o Liverpool com poucas opções para substituí-lo, os Reds têm um plano B: podem convocar o goleiro grego Kostas Tsimikas, que está emprestado à Roma, para reforçar o zagueiro Kerkez até o final da temporada.
A contratação de Robertson seria um grande feito para Thomas Frank, que busca estabilizar a instável fase do Tottenham no campeonato inglês. Além de suas inegáveis
A transferência também representa uma mudança na dinâmica do mercado para o jogador. No verão passado, o Atlético de Madrid demonstrou forte interesse em levar Robertson para La Liga para substituir Reinildo e César Azpilicueta, que estavam de saída, embora tenham optado por Matteo Ruggeri. Agora, no entanto, o caminho parece livre para uma mudança para o norte de Londres. Com as negociações amigáveis