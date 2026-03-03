Getty Images Sport
Tottenham “profundamente desapontado” com novo olheiro torcedor do Arsenal após publicações nas redes sociais
“Mudança de lado” para o projeto
A controvérsia começou quando Coachman, que possui uma licença B da UEFA, compartilhou uma foto sua vestindo o uniforme de treino do Tottenham ao lado do lema icônico do clube, “To Dare Is To Do” (Ousar é fazer). Na publicação, ele expressou seu entusiasmo com sua nova função, afirmando que estava “ansioso para trazer o novo time de superestrelas para o clube”. No entanto, foi sua admissão de lealdade pessoal ao futebol que realmente causou polêmica. Na mesma postagem, Coachman escreveu: “Você sabe que o projeto é bom quando você é torcedor do Arsenal desde criança e muda de time”. Esse reconhecimento descarado de suas raízes no Gunners imediatamente chamou a atenção de ambas as torcidas, levando a uma série de respostas que só serviram para aprofundar a divisão.
A piada da “camada base” sai pela culatra
À medida que a discussão se desenvolvia, o tom da conversa tornou-se cada vez mais irônico, embora o humor claramente não tenha sido compreendido pela diretoria do Spurs. Conforme relatado pelo Daily Mail, quando um usuário o aconselhou: “Não deixe esse emblema tocar sua pele”, Coachman entrou na rivalidade, respondendo: “Eu já tenho a camada base”.
As interações não pararam por aí; quando outro seguidor sugeriu que “precisamos de alguém por dentro”, o olheiro respondeu com um enigmático “shhhhh”. Mais lenha foi adicionada à fogueira quando uma foto de uma cobra foi postada nos comentários, levando Coachman a responder: “Eu sei, eu sei, é merecido haha”.
Os fãs reagem à aparente falta de respeito
Embora alguns torcedores do Arsenal tenham tentado defender o olheiro, sugerindo que os comentários foram claramente feitos como uma brincadeira bem-humorada, os torcedores do Tottenham foram menos indulgentes. Muitos torcedores apontaram uma aparente falta de respeito pela instituição que Coachman agora representa, questionando o profissionalismo de um membro da equipe que brinca sobre a dificuldade de usar as cores do clube.
Quando questionado por um comentarista: “Como você conseguiu vestir isso?”, em referência ao seu agasalho do Spurs, a resposta de Coachman, “Foi difícil”, foi vista por muitos como a gota d'água em um incidente que rapidamente se transformou em um problema de relações públicas para o clube.
Ação disciplinar interna iminente
Embora o Tottenham tenha oficialmente se abstido de comentar, o Mail relata que os dirigentes do clube expressaram desaprovação em relação à atividade do treinador nas redes sociais. Eles estariam “profundamente insatisfeitos” e provavelmente tomarão medidas adicionais contra o olheiro. Entende-se que o assunto está sendo tratado internamente através dos mecanismos disciplinares do clube para determinar as medidas mais adequadas.
