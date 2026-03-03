Tottenham “profundamente desapontado” com novo olheiro torcedor do Arsenal após publicações nas redes sociais

À medida que a discussão se desenvolvia, o tom da conversa tornou-se cada vez mais irônico, embora o humor claramente não tenha sido compreendido pela diretoria do Spurs. Conforme relatado pelo Daily Mail, quando um usuário o aconselhou: “Não deixe esse emblema tocar sua pele”, Coachman entrou na rivalidade, respondendo: “Eu já tenho a camada base”.

As interações não pararam por aí; quando outro seguidor sugeriu que “precisamos de alguém por dentro”, o olheiro respondeu com um enigmático “shhhhh”. Mais lenha foi adicionada à fogueira quando uma foto de uma cobra foi postada nos comentários, levando Coachman a responder: “Eu sei, eu sei, é merecido haha”.