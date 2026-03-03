Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Tottenham “profundamente desapontado” com novo olheiro torcedor do Arsenal após publicações nas redes sociais

O Tottenham Hotspur ficou “profundamente insatisfeito” com as ações de seu novo olheiro da academia, Neros Coachman, após uma série de postagens controversas nas redes sociais. Coachman, um torcedor ferrenho do Arsenal, causou indignação ao brincar sobre sua lealdade logo após se juntar oficialmente à equipe técnica do Lilywhites, e agora o clube está considerando tomar medidas.

  • “Mudança de lado” para o projeto

    A controvérsia começou quando Coachman, que possui uma licença B da UEFA, compartilhou uma foto sua vestindo o uniforme de treino do Tottenham ao lado do lema icônico do clube, “To Dare Is To Do” (Ousar é fazer). Na publicação, ele expressou seu entusiasmo com sua nova função, afirmando que estava “ansioso para trazer o novo time de superestrelas para o clube”. No entanto, foi sua admissão de lealdade pessoal ao futebol que realmente causou polêmica. Na mesma postagem, Coachman escreveu: “Você sabe que o projeto é bom quando você é torcedor do Arsenal desde criança e muda de time”. Esse reconhecimento descarado de suas raízes no Gunners imediatamente chamou a atenção de ambas as torcidas, levando a uma série de respostas que só serviram para aprofundar a divisão.

    • Publicidade

  • A piada da “camada base” sai pela culatra

    À medida que a discussão se desenvolvia, o tom da conversa tornou-se cada vez mais irônico, embora o humor claramente não tenha sido compreendido pela diretoria do Spurs. Conforme relatado pelo Daily Mail, quando um usuário o aconselhou: “Não deixe esse emblema tocar sua pele”, Coachman entrou na rivalidade, respondendo: “Eu já tenho a camada base”.

    As interações não pararam por aí; quando outro seguidor sugeriu que “precisamos de alguém por dentro”, o olheiro respondeu com um enigmático “shhhhh”. Mais lenha foi adicionada à fogueira quando uma foto de uma cobra foi postada nos comentários, levando Coachman a responder: “Eu sei, eu sei, é merecido haha”.

  • Os fãs reagem à aparente falta de respeito

    Embora alguns torcedores do Arsenal tenham tentado defender o olheiro, sugerindo que os comentários foram claramente feitos como uma brincadeira bem-humorada, os torcedores do Tottenham foram menos indulgentes. Muitos torcedores apontaram uma aparente falta de respeito pela instituição que Coachman agora representa, questionando o profissionalismo de um membro da equipe que brinca sobre a dificuldade de usar as cores do clube.

    Quando questionado por um comentarista: “Como você conseguiu vestir isso?”, em referência ao seu agasalho do Spurs, a resposta de Coachman, “Foi difícil”, foi vista por muitos como a gota d'água em um incidente que rapidamente se transformou em um problema de relações públicas para o clube.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ação disciplinar interna iminente

    Embora o Tottenham tenha oficialmente se abstido de comentar, o Mail relata que os dirigentes do clube expressaram desaprovação em relação à atividade do treinador nas redes sociais. Eles estariam “profundamente insatisfeitos” e provavelmente tomarão medidas adicionais contra o olheiro. Entende-se que o assunto está sendo tratado internamente através dos mecanismos disciplinares do clube para determinar as medidas mais adequadas.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0