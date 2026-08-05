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Tottenham prepara investida combinada de £ 125 milhões por duas estrelas da Premier League
Tottenham mira dupla investida de £ 125 milhões para o ataque
O Tottenham está preparando um investimento conjunto gigantesco de £125 milhões para contratar o ponta do Manchester City Savinho e o atacante do Chelsea Jackson. O clube londrino está determinado a reestruturar completamente seu ataque após reforços anteriores para a defesa e o meio-campo. O Tottenham pretende gastar £60 milhões no ponta brasileiro, além de £65 milhões pelo atacante senegalês de 25 anos.
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Savinho acerta os termos após a recusa de Gakpo
De acordo com Fabrizio Romano, o Tottenham já chegou a um acordo em termos pessoais com Savinho. O ponta solicitou formalmente uma transferência do City para poder jogar sob o comando do técnico Roberto De Zerbi. As conversas entre os dois clubes estão avançando, enquanto o City insiste em sua avaliação total de £ 60 milhões. O City também condicionou qualquer aprovação final a garantir primeiro um substituto no mercado de transferências.
O Tottenham voltou sua atenção para Savinho depois que o Liverpool se recusou categoricamente a negociar por seu alvo prioritário, Cody Gakpo. O Liverpool rejeitou todas as investidas ao buscar manter a profundidade de seu setor ofensivo.
Jackson é alvo para resolver a busca por um centroavante
Depois de encontrar dificuldades para garantir um segundo jogador de lado, o Tottenham mudou o foco para a contratação de um centroavante experiente. O Spurs agora iniciou contato por Jackson, que é avaliado em £65 milhões pelo Chelsea após a chegada de Danny Welbeck a Stamford Bridge.
O jogador de 25 anos passou a última temporada emprestado ao Bayern de Munique, onde atuou principalmente saindo do banco de reservas. Segundo o Daily Mail, Jackson agora está ansioso para garantir uma transferência em definitivo para ter futebol regular no time principal. Com seis atacantes atualmente no elenco, o Chelsea está disposto a autorizar a saída de Jackson se o Tottenham atender ao preço pedido.
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Prazos importantes de agosto se aproximam para o Tottenham
Os executivos do Tottenham têm uma reunião formal marcada com a diretoria do City durante a segunda semana de agosto de 2026. A cúpula do Tottenham quer finalizar o acordo por Savinho antes de 10 de agosto. Assim que a transferência do brasileiro for concluída, o Tottenham apresentará imediatamente sua proposta oficial de abertura de £ 65 milhões ao Chelsea por Jackson.
De Zerbi e a diretoria do Tottenham estão pressionando para que ambos os negócios sejam concluídos antes do início da temporada da Premier League, para garantir que seu ataque reformulado esteja pronto.
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