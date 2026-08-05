De acordo com Fabrizio Romano, o Tottenham já chegou a um acordo em termos pessoais com Savinho. O ponta solicitou formalmente uma transferência do City para poder jogar sob o comando do técnico Roberto De Zerbi. As conversas entre os dois clubes estão avançando, enquanto o City insiste em sua avaliação total de £ 60 milhões. O City também condicionou qualquer aprovação final a garantir primeiro um substituto no mercado de transferências.

O Tottenham voltou sua atenção para Savinho depois que o Liverpool se recusou categoricamente a negociar por seu alvo prioritário, Cody Gakpo. O Liverpool rejeitou todas as investidas ao buscar manter a profundidade de seu setor ofensivo.