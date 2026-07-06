Sandro Tonali é o novo jogador do Tottenham; agora a notícia já é oficial. O meio-campista, nascido em 2000, deixa o Newcastle e se transfere para o time de De Zerbi por 110 milhões de libras, cerca de 116 milhões de euros. O Manchester United também estava de olho no ex-jogador do Brescia e do Milan, mas a preferência recaiu sobre o Spurs do técnico italiano, que precisa se recuperar após uma temporada em que conseguiu apenas a permanência na primeira divisão. Tonali é a segunda contratação milionária no meio-campo do Tottenham, que investiu 92 milhões de euros em Mateus Fernandes, do West Ham.
Traduzido por
Tottenham: é oficial a contratação de Sandro Tonali. Ele custará 116 milhões, e o Milan também receberá uma quantia
AS PALAVRAS DE TONALI
Estas foram as palavras de Tonali: “Estou muito feliz por estar aqui. Quando cheguei ao centro de treinamento, tive uma sensação fantástica. Falava-se de quatro ou cinco clubes interessados, mas, na verdade, para mim só havia um. Conversei com o técnico por quase duas horas: sobre o clube, os torcedores, o estádio e nosso futebol. Foi mágico, eu precisava assinar com o Tottenham, percebi isso imediatamente. Joguei contra o Tottenham várias vezes e sempre encontrei uma atmosfera fantástica, criada por torcedores extraordinários. Mal posso esperar para começar a temporada”.
AS PALAVRAS DE DE ZERBI
Estas foram as palavras de De Zerbi: “Sandro é um jogador especial, é uma excelente contratação para o Tottenham. Eu o acompanho há muito tempo, desde a época em que ele jogava nas categorias de base do time da minha cidade natal, o Brescia. Estou muito feliz por trabalhar com ele. Dadas as suas qualidades, Sandro recebeu outras propostas, mas foi muito claro ao manifestar seu desejo de se juntar ao Tottenham. Sei que nossos torcedores vão apreciar o que ele trará para o time.”
SALÁRIO DE TONALI
Segundo rumores que chegam à Inglaterra, Tonali receberá um salário de jogador de ponta, passando dos 8 milhões de euros que ganhava no Newcastle para 12 milhões de euros líquidos por temporada no Tottenham. Sua transferência já entrou para a história: ele é, de fato, o primeiro jogador italiano a ultrapassar a marca dos 100 milhões de euros em uma transferência, tornando-se o italiano mais bem pago de todos os tempos. O recorde pertencia a Mateo Retegui, que se transferiu da Atalanta para o Al-Qadsiah no verão de 2025 por 68,5 milhões de euros.
QUANTO O MILAN ARRECADA
Com a venda de Tonali ao Tottenham, o Milan receberá um valor um pouco inferior a 10 milhões de euros: o clube tem, de fato, direito a uma porcentagem de 10% sobre o lucro, além da contribuição de solidariedade.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.