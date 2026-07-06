Tottenham: é oficial a contratação de Sandro Tonali. Ele custará 116 milhões, e o Milan também receberá uma quantia

Sandro Tonali é o novo jogador do Tottenham; agora a notícia já é oficial. O meio-campista, nascido em 2000, deixa o Newcastle e se transfere para o time de De Zerbi por 110 milhões de libras, cerca de 116 milhões de euros. O Manchester United também estava de olho no ex-jogador do Brescia e do Milan, mas a preferência recaiu sobre o Spurs do técnico italiano, que precisa se recuperar após uma temporada em que conseguiu apenas a permanência na primeira divisão. Tonali é a segunda contratação milionária no meio-campo do Tottenham, que investiu 92 milhões de euros em Mateus Fernandes, do West Ham.







