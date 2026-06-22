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Tottenham é instado a “apostar” em Igor Thiago como possível substituto de Harry Kane
A busca por um verdadeiro sucessor de Kane
Em entrevista ao Standard Sport, Anderton admitiu que encontrar um substituto idêntico para Kane é quase impossível, mas sugeriu que Igor Thiago, do Brentford, tem o perfil certo. “Não acho que alguém possa [substituir Kane] exatamente assim”, disse Anderton.
“Será que vamos sair por aí comprando o melhor atacante do mundo que estiver disponível e pagar a ele uma fortuna absurda, seja lá quem for esse cara? Acho que não. Provavelmente vamos apostar em alguém e tentar resolver da essa maneira. Quero dizer, adoro aquele garoto do Brentford, o Igor Thiago. Acho que ele tem se saído muito bem.”
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Avaliando as opções de ataque atuais
Thiago teve uma temporada sensacional na última campanha, marcando 22 gols pelos Bees e terminando logo atrás de Erling Haaland na disputa pela Chuteira de Ouro da Premier League. Sua ascensão tem sido meteórica desde que se transferiu do Club Brugge para Londres em 2024, apesar dos contratempos iniciais com lesões. Anderton está convencido de que Thiago oferece uma eficiência na finalização que as opções atuais, como Richarlison e Dominic Solanke, ainda não conseguiram demonstrar de forma consistente com a camisa do Spurs.
Ao discutir o atual elenco de atacantes, Anderton fez uma avaliação direta do papel de Richarlison no time. “Richarlison não vai ser um artilheiro”, explicou ele. “Ele vai correr por todo lado, incomodar os zagueiros e ser um pé no saco para os adversários. Será que ele vai fazer parte de um time que chegue entre os quatro ou cinco primeiros?”
Embora Anderton tenha expressado esperança em relação a Solanke, ele permaneceu cético quanto à capacidade do jogador de substituir Kane: “Não acho que ele possa substituir o Harry... precisamos desesperadamente de um artilheiro. Espero que o Solanke possa vir e ser esse artilheiro.”
Se encaixando na revolução tática de De Zerbi
A contratação de Thiago ocorre em um momento de grandes mudanças no Tottenham Hotspur Stadium. Após um período difícil, em que o clube esteve à beira do rebaixamento, o técnico italiano De Zerbi recebeu a missão de reconstruir o time. Com reforços defensivos como Jan Paul van Hecke e Andy Robertson já contratados, o foco mudou para uma campanha agressiva de contratações no meio-campo e no ataque.
Anderton acredita que a habilidade técnica e a presença física de Thiago fazem dele uma escolha natural para o estilo de futebol que De Zerbi está implementando. “Sinceramente, por pior que tenha sido, acho que De Zerbi pode nos levar de volta à Liga dos Campeões. Acredito mesmo nisso. Acho que ele é bom o suficiente”, afirmou Anderton. Concentrando-se na sinergia tática, ele acrescentou: “Se ele trouxer os jogadores certos, e obviamente Senesi é um deles, ele quer que joguemos de uma determinada maneira, passando a bola corretamente. Não vejo por que Igor Thiago não se encaixaria no sistema.”
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Muito está em jogo na janela de transferências de verão
O Tottenham está passando por uma janela de transferências movimentada, com vários alvos de destaque em sua mira, incluindo Sandro Tonali, do Newcastle, e Savinho, do Manchester City. No entanto, a contratação de um atacante de referência continua sendo a prioridade para que o time consiga voltar às vagas da Liga dos Campeões. Thiago, que atualmente está a serviço da seleção brasileira na Copa do Mundo, é um jogador com experiência comprovada na Premier League que poderia se destacar em um time mais dominante.
De Zerbi já deu início à sua gestão, tirando o clube de uma situação desastrosa após o breve reinado de Igor Tudor. Depois de garantir a permanência na Premier League na última rodada da temporada passada, o técnico agora conta com o apoio de recursos significativos.