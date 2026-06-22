Tottenham é instado a “apostar” em Igor Thiago como possível substituto de Harry Kane

Thiago teve uma temporada sensacional na última campanha, marcando 22 gols pelos Bees e terminando logo atrás de Erling Haaland na disputa pela Chuteira de Ouro da Premier League. Sua ascensão tem sido meteórica desde que se transferiu do Club Brugge para Londres em 2024, apesar dos contratempos iniciais com lesões. Anderton está convencido de que Thiago oferece uma eficiência na finalização que as opções atuais, como Richarlison e Dominic Solanke, ainda não conseguiram demonstrar de forma consistente com a camisa do Spurs.

Ao discutir o atual elenco de atacantes, Anderton fez uma avaliação direta do papel de Richarlison no time. “Richarlison não vai ser um artilheiro”, explicou ele. “Ele vai correr por todo lado, incomodar os zagueiros e ser um pé no saco para os adversários. Será que ele vai fazer parte de um time que chegue entre os quatro ou cinco primeiros?”

Embora Anderton tenha expressado esperança em relação a Solanke, ele permaneceu cético quanto à capacidade do jogador de substituir Kane: “Não acho que ele possa substituir o Harry... precisamos desesperadamente de um artilheiro. Espero que o Solanke possa vir e ser esse artilheiro.”