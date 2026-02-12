Goal.com
Thomas Frank Tottenham 2025-26
Chris Burton

Tottenham considera ex-treinador do Liverpool como solução de curto prazo após demitir Thomas Frank

O Tottenham está supostamente considerando uma nomeação interina após a decisão de demitir Thomas Frank. Um cargo de destaque na gestão voltou a ficar vago no norte de Londres, com o Spurs esperando que Mauricio Pochettino, atualmente no comando da seleção americana, possa ser convencido a voltar à Premier League. Nenhum acordo poderá ser fechado até o verão, o que significa que John Heitinga poderá assumir o comando por um curto período.

  john-heitinga

    Experiência de Heitinga como jogador e treinador

    O ex-jogador da seleção holandesa conhece tudo sobre a primeira divisão inglesa, dentro e fora de campo. Ele jogou pelo Everton e pelo Fulham antes de se tornar técnico do Ajax.

    Após um período como técnico interino em Amsterdã, Heitinga se juntou ao seu ex-técnico do Everton, David Moyes, no West Ham, em setembro de 2023. Após a saída do escocês do London Stadium, ele foi para o Liverpool em 2024, onde se juntou ao seu compatriota Arne Slot em Anfield.

    Heitinga deixou o cargo para assumir o comando do Ajax no verão de 2025, mas durou apenas alguns meses, sendo demitido em novembro após supervisionar cinco vitórias em 15 jogos. Ele retornou à Inglaterra como parte da comissão técnica de Frank no Spurs em janeiro de 2026.

    Publicidade

  • Pausa antes do clássico do norte de Londres contra o Arsenal

    O técnico dinamarquês Frank está agora sem emprego, após oito meses no comando do Tottenham, com grandes decisões a serem tomadas por um clube que caiu na zona de rebaixamento nesta temporada. O Daily Mail afirma que Heitinga está “entre os principais candidatos como solução de curto prazo”.

    O jornal afirma ainda que a decisão será tomada nos “próximos dias”. Se Heitinga for escolhido para supervisionar os eventos até o final da temporada, o Spurs “terá que reestruturar a equipe técnica ao seu redor, pois alguns membros da equipe de Frank, vários dos quais vieram com ele do Brentford, também deixarão o clube”.

    O Spurs está na posição privilegiada de ter tempo a seu favor quando se trata de organizar sua equipe técnica. O time só voltará a entrar em campo para enfrentar o arquirrival Arsenal no clássico do norte de Londres, em 22 de fevereiro. Os jogadores só retornarão ao centro de treinamento do clube na segunda-feira, após cinco dias de folga concedidos por Frank.

  Spurs Legends v AC Milan Glorie

    Keane de volta ao Spurs? Outros nomes em jogo

    O Mail afirma que “Robbie Keane é outro nome que está sendo considerado”, com o ex-atacante do Tottenham atualmente no comando do time húngaro Ferencvaros - time que ele levou ao topo da liga nacional e à fase eliminatória da Liga Europa.

    O Spurs acredita que Keane, “com suas conexões com o clube e personalidade enérgica, pode motivar os torcedores e jogadores, embora não se saiba se ele consideraria um cargo interino”. O nome de Roberto De Zerbi também foi mencionado após sua saída do Marselha, da Ligue 1. O italiano tem experiência na Premier League, onde comandou o Brighton.

  • Pochettino deixou a porta aberta para um retorno à Premier League

    No entanto, é Pochettino que a diretoria e os torcedores do Tottenham realmente querem - com os torcedores gritando o nome do argentino durante a derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle, que acabou sendo a despedida de Frank.

    Ele já levou o Spurs à final da Liga dos Campeões em 2019 e deixou a porta aberta para um retorno ao futebol inglês, dizendo à BBC Sport em dezembro de 2025: “Sim, eu assisto muito. A Premier League é a melhor do mundo. Claro que sinto falta. Estou muito feliz nos EUA, mas sempre penso em voltar um dia. É a liga mais competitiva e, claro, adoraria voltar.”

    Pochettino tem contrato com os Estados Unidos apenas até o verão, mas está focado na Copa do Mundo em casa por enquanto. Se o Spurs decidir adiar uma contratação permanente até o final da temporada — já que confia imediatamente em nomes como Heitinga —, então o Mail relata que outros treinadores que estão chegando ao fim de seus respectivos contratos, como o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, também entrarão na disputa.

