Tottenham considera ex-treinador do Liverpool como solução de curto prazo após demitir Thomas Frank

O ex-jogador da seleção holandesa conhece tudo sobre a primeira divisão inglesa, dentro e fora de campo. Ele jogou pelo Everton e pelo Fulham antes de se tornar técnico do Ajax.

Após um período como técnico interino em Amsterdã, Heitinga se juntou ao seu ex-técnico do Everton, David Moyes, no West Ham, em setembro de 2023. Após a saída do escocês do London Stadium, ele foi para o Liverpool em 2024, onde se juntou ao seu compatriota Arne Slot em Anfield.

Heitinga deixou o cargo para assumir o comando do Ajax no verão de 2025, mas durou apenas alguns meses, sendo demitido em novembro após supervisionar cinco vitórias em 15 jogos. Ele retornou à Inglaterra como parte da comissão técnica de Frank no Spurs em janeiro de 2026.