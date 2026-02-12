Getty
Tottenham considera ex-treinador do Liverpool como solução de curto prazo após demitir Thomas Frank
- (C)Getty Images
Experiência de Heitinga como jogador e treinador
O ex-jogador da seleção holandesa conhece tudo sobre a primeira divisão inglesa, dentro e fora de campo. Ele jogou pelo Everton e pelo Fulham antes de se tornar técnico do Ajax.
Após um período como técnico interino em Amsterdã, Heitinga se juntou ao seu ex-técnico do Everton, David Moyes, no West Ham, em setembro de 2023. Após a saída do escocês do London Stadium, ele foi para o Liverpool em 2024, onde se juntou ao seu compatriota Arne Slot em Anfield.
Heitinga deixou o cargo para assumir o comando do Ajax no verão de 2025, mas durou apenas alguns meses, sendo demitido em novembro após supervisionar cinco vitórias em 15 jogos. Ele retornou à Inglaterra como parte da comissão técnica de Frank no Spurs em janeiro de 2026.
Pausa antes do clássico do norte de Londres contra o Arsenal
O técnico dinamarquês Frank está agora sem emprego, após oito meses no comando do Tottenham, com grandes decisões a serem tomadas por um clube que caiu na zona de rebaixamento nesta temporada. O Daily Mail afirma que Heitinga está “entre os principais candidatos como solução de curto prazo”.
O jornal afirma ainda que a decisão será tomada nos “próximos dias”. Se Heitinga for escolhido para supervisionar os eventos até o final da temporada, o Spurs “terá que reestruturar a equipe técnica ao seu redor, pois alguns membros da equipe de Frank, vários dos quais vieram com ele do Brentford, também deixarão o clube”.
O Spurs está na posição privilegiada de ter tempo a seu favor quando se trata de organizar sua equipe técnica. O time só voltará a entrar em campo para enfrentar o arquirrival Arsenal no clássico do norte de Londres, em 22 de fevereiro. Os jogadores só retornarão ao centro de treinamento do clube na segunda-feira, após cinco dias de folga concedidos por Frank.
- Getty Images Sport
Keane de volta ao Spurs? Outros nomes em jogo
O Mail afirma que “Robbie Keane é outro nome que está sendo considerado”, com o ex-atacante do Tottenham atualmente no comando do time húngaro Ferencvaros - time que ele levou ao topo da liga nacional e à fase eliminatória da Liga Europa.
O Spurs acredita que Keane, “com suas conexões com o clube e personalidade enérgica, pode motivar os torcedores e jogadores, embora não se saiba se ele consideraria um cargo interino”. O nome de Roberto De Zerbi também foi mencionado após sua saída do Marselha, da Ligue 1. O italiano tem experiência na Premier League, onde comandou o Brighton.
Pochettino deixou a porta aberta para um retorno à Premier League
No entanto, é Pochettino que a diretoria e os torcedores do Tottenham realmente querem - com os torcedores gritando o nome do argentino durante a derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle, que acabou sendo a despedida de Frank.
Ele já levou o Spurs à final da Liga dos Campeões em 2019 e deixou a porta aberta para um retorno ao futebol inglês, dizendo à BBC Sport em dezembro de 2025: “Sim, eu assisto muito. A Premier League é a melhor do mundo. Claro que sinto falta. Estou muito feliz nos EUA, mas sempre penso em voltar um dia. É a liga mais competitiva e, claro, adoraria voltar.”
Pochettino tem contrato com os Estados Unidos apenas até o verão, mas está focado na Copa do Mundo em casa por enquanto. Se o Spurs decidir adiar uma contratação permanente até o final da temporada — já que confia imediatamente em nomes como Heitinga —, então o Mail relata que outros treinadores que estão chegando ao fim de seus respectivos contratos, como o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, também entrarão na disputa.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade