Tottenham brutalmente ridicularizado por político sueco com apelo para tornar a economia menos “Spursy”

O Spurs está sendo apontado por alguns como um exemplo de como não se deve conduzir os negócios, com decisões questionáveis impedindo que progressos positivos sejam alcançados. O político sueco Mikael Damberg fez uma crítica um tanto surpreendente à instituição do futebol inglês.

Durante um discurso no parlamento, no qual se discutiam questões financeiras da Suécia, ele disse: “Naturalmente, penso no Tottenham Hotspur, também conhecido como Spurs, um dos clubes mais ilustres e ricos da Inglaterra, com um estádio enorme, uma base de torcedores dedicada e numerosa — tudo o que se pode considerar um 'time de ponta'.

“Apesar disso, o Tottenham se encontra em crise. Eles estão lutando na parte inferior da tabela, apenas alguns pontos acima da zona de rebaixamento. Não porque lhes faltem recursos ou benefícios, mas porque desperdiçaram oportunidades.

Devido a decisões erradas, instabilidade geral e pensamento de curto prazo, eles perderam o rumo e a estabilidade.

“O clube recebeu o apelido de 'Spursy', [que é] quando você tem oportunidades, mas não obtém resultados. Senhora Presidente, é exatamente assim que o Ministro das Finanças está lidando com a economia sueca. A Suécia tem o poder, a capacidade e os recursos. Temos as empresas, a força de trabalho e a capacidade de inovação para que a economia sueca prospere.”

Ele continuou: “O governo corre o risco de tornar a Suécia 'Spursy'. Isso não vai funcionar. A Suécia não pode ter um desempenho como o Tottenham.”