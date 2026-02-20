Getty/GOAL
Traduzido por
Tottenham brutalmente ridicularizado por político sueco com apelo para tornar a economia menos “Spursy”
Tottenham volta a enfrentar dificuldades após acabar com jejum de títulos
O Tottenham investiu pesadamente dentro e fora do campo, com a construção de um impressionante estádio com 62.000 lugares. Muito dinheiro foi gasto em várias janelas de transferências, mas poucos resultados tangíveis foram vistos.
Uma espera de 17 anos por títulos importantes chegou ao fim em 2025, quando o clube conquistou a Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou, mas mais dificuldades internas foram enfrentadas na campanha atual, levando Thomas Frank a se tornar o mais recente técnico do Spurs a perder o emprego.
- Getty Images
Político sueco faz crítica brutal ao Tottenham
O Spurs está sendo apontado por alguns como um exemplo de como não se deve conduzir os negócios, com decisões questionáveis impedindo que progressos positivos sejam alcançados. O político sueco Mikael Damberg fez uma crítica um tanto surpreendente à instituição do futebol inglês.
Durante um discurso no parlamento, no qual se discutiam questões financeiras da Suécia, ele disse: “Naturalmente, penso no Tottenham Hotspur, também conhecido como Spurs, um dos clubes mais ilustres e ricos da Inglaterra, com um estádio enorme, uma base de torcedores dedicada e numerosa — tudo o que se pode considerar um 'time de ponta'.
“Apesar disso, o Tottenham se encontra em crise. Eles estão lutando na parte inferior da tabela, apenas alguns pontos acima da zona de rebaixamento. Não porque lhes faltem recursos ou benefícios, mas porque desperdiçaram oportunidades.
Devido a decisões erradas, instabilidade geral e pensamento de curto prazo, eles perderam o rumo e a estabilidade.
“O clube recebeu o apelido de 'Spursy', [que é] quando você tem oportunidades, mas não obtém resultados. Senhora Presidente, é exatamente assim que o Ministro das Finanças está lidando com a economia sueca. A Suécia tem o poder, a capacidade e os recursos. Temos as empresas, a força de trabalho e a capacidade de inovação para que a economia sueca prospere.”
Ele continuou: “O governo corre o risco de tornar a Suécia 'Spursy'. Isso não vai funcionar. A Suécia não pode ter um desempenho como o Tottenham.”
Postecoglou afirma que o Tottenham não é um “grande clube”
Postecoglou, que foi dispensado de suas funções de treinador após conquistar um troféu tão esperado, sugeriu que o Tottenham não é tão forte quanto gostaria de pensar.
Ele disse ao The Overlap: “É um clube realmente curioso em termos de entender o que eles estão tentando construir. Você sabe, o que eles são? Obviamente, eles construíram um estádio incrível, instalações de treinamento incríveis. Mas quando você olha para os gastos, particularmente, você sabe, sua estrutura salarial, eles não são um grande clube.
Acho que eles não perceberam que, para realmente vencer, é preciso correr alguns riscos em algum momento. E esse é o DNA do clube. Sabe, quando você entra no Tottenham, o que você vê em todos os lugares é 'ousar é fazer'. Está em toda parte. E, no entanto, suas ações são quase a antítese disso.
“Goste ou não dele, dê crédito a Daniel [Levy], porque esse caminho trouxe um novo estádio, novas instalações, mas, ao seguir um caminho seguro, acho que eles não perceberam que, para realmente vencer, é preciso correr alguns riscos em algum momento. E esse é o DNA do clube.
Eu ainda sentia que o Tottenham, como clube, estava dizendo 'somos um dos grandes', mas a realidade é que, com base na minha experiência dos últimos dois anos, não acho que eles sejam, pela forma como agem.”
- (C)Getty Images
O técnico interino Tudor no comando do clássico do norte de Londres
Frank foi demitido sem cerimônia pelo Spurs após vencer apenas duas das últimas 17 partidas no comando. Ele assumiu o comando no norte de Londres apenas no verão de 2025, mas agora Igor Tudor assumiu seu lugar interinamente.
O técnico croata passará por um batismo de fogo após concordar em assumir o comando até o final da temporada, com sua estreia marcada para o clássico contra o arquirrival Arsenal no domingo.
Publicidade