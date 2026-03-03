Tottenham apresenta reclamação por escrito à PGMOL devido a decisões arbitrais inconsistentes

No entanto, a irritação do clube atingiu o auge há poucos dias, durante a derrota por 2 a 1 no Craven Cottage. O Tottenham ficou perplexo quando o primeiro gol de Harry Wilson pelo Fulham foi validado, apesar de Raul Jimenez parecer ter empurrado Radu Dragusin durante uma disputa de bola aérea. Os árbitros decidiram que o contato não atingiu o limite necessário para ser considerado falta, uma decisão que contrastou fortemente com o incidente envolvendo Kolo Muani. A discrepância levou o clube a exigir respostas sobre por que interações físicas semelhantes estão sendo julgadas por padrões totalmente diferentes de uma semana para a outra.

O técnico interino Tudor não se conteve em sua avaliação da arbitragem após a derrota para o Cottagers, ecoando os sentimentos agora formalizados na carta do clube. Tudor desabafou sua frustração aos repórteres, afirmando: “Claro que é falta. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é muito óbvio, você sabe. Às vezes, eles não entendem que basta um pequeno contato, se isso lhe dá uma vantagem para marcar o gol, você precisa cancelar isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é suave, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes, é fácil obter vantagem.”

O técnico croata perdeu as duas partidas desde que substituiu Thomas Frank, com o clube agora há cinco jogos sem vitória em todas as competições. A última vitória na liga foi no final de dezembro.