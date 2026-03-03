Getty Images Sport
Tottenham apresenta reclamação por escrito à PGMOL devido a decisões arbitrais inconsistentes
A paciência do Tottenham se esgota
O ponto de ruptura para a diretoria do Spurs parece ter sido as diferentes interpretações do jogo físico em partidas consecutivas. Durante uma dolorosa derrota por 4 a 1 em casa para o rival Arsenal, em 22 de fevereiro, o Tottenham viu um potencial gol de empate de Randal Kolo Muani ser anulado. O francês foi julgado por ter empurrado Gabriel Magalhães na jogada. Referindo-se à explicação oficial, o Spurs observou que o árbitro Peter Bankes comentou no programa Match Officials Mic'd Up: “Quando você vê duas mãos em jogo ao vivo, parece um empurrão, um empurrão claro. Fiquei mais do que feliz que as duas mãos nas costas tivessem impacto suficiente e fossem uma falta”.
O incidente em Fulham provoca indignação
No entanto, a irritação do clube atingiu o auge há poucos dias, durante a derrota por 2 a 1 no Craven Cottage. O Tottenham ficou perplexo quando o primeiro gol de Harry Wilson pelo Fulham foi validado, apesar de Raul Jimenez parecer ter empurrado Radu Dragusin durante uma disputa de bola aérea. Os árbitros decidiram que o contato não atingiu o limite necessário para ser considerado falta, uma decisão que contrastou fortemente com o incidente envolvendo Kolo Muani. A discrepância levou o clube a exigir respostas sobre por que interações físicas semelhantes estão sendo julgadas por padrões totalmente diferentes de uma semana para a outra.
O técnico interino Tudor não se conteve em sua avaliação da arbitragem após a derrota para o Cottagers, ecoando os sentimentos agora formalizados na carta do clube. Tudor desabafou sua frustração aos repórteres, afirmando: “Claro que é falta. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é muito óbvio, você sabe. Às vezes, eles não entendem que basta um pequeno contato, se isso lhe dá uma vantagem para marcar o gol, você precisa cancelar isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é suave, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes, é fácil obter vantagem.”
O técnico croata perdeu as duas partidas desde que substituiu Thomas Frank, com o clube agora há cinco jogos sem vitória em todas as competições. A última vitória na liga foi no final de dezembro.
Fazendo comparações entre os times da liga
Entende-se que a apresentação do Tottenham a Webb é mais do que apenas uma lista de reclamações sobre seus próprios jogos; ela inclui exemplos comparativos de toda a Premier League para destacar a falta de consistência na arbitragem. Um desses exemplos incluídos na documentação é o gol de Nick Woltemade pelo Newcastle contra o Arsenal em setembro. Apesar de ter havido um empurrão em Gabriel naquela jogada, o gol foi validado. Ao citar exemplos externos, o Spurs está tentando ilustrar uma inconsistência em toda a liga que, na sua opinião, está afetando injustamente a integridade dos resultados das partidas.
Desde sua nomeação como diretor de arbitragem da PGMOL em 2022, Webb defende uma política de maior transparência e incentiva os clubes a se engajarem em um diálogo construtivo. No entanto, o grande volume de reclamações nesta temporada sugere que a política de portas abertas está sendo testada até seus limites. Embora Webb tenha usado plataformas de mídia para explicar o raciocínio por trás das intervenções do VAR e das decisões em campo, o time londrino claramente sente que as explicações públicas não substituem a aplicação consistente das Regras do Jogo.
Tottenham em crise busca clareza
O momento da reclamação é significativo, já que o Tottenham se encontra em uma posição precária. O time ocupa a 16ª posição na primeira divisão inglesa e está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o que gera receios de que possa cair para a Championship, a menos que os resultados melhorem rapidamente.
Resta saber se esse protesto formal resultará em uma mudança de abordagem ou em um pedido de desculpas privado, uma tendência que se tornou cada vez mais comum na era da Premier League. Por enquanto, Tudor e seu time precisam encontrar uma maneira de superar a crise interna, enquanto esperam que sua postura formal em relação à arbitragem ajude a virar o jogo a seu favor no restante da campanha.
