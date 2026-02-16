GOAL
Tottenham alertou para o custo “potencialmente catastrófico” do rebaixamento da Premier League
A tarefa de Tudor
O Spurs enfrenta atualmente a realidade quase impensável de um possível rebaixamento e contratou Tudor em uma tentativa desesperada de se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, com apenas 29 pontos em 26 jogos. O Spurs está cinco pontos à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição, mas o Hammers está em muito melhor forma; eles venceram três dos últimos cinco jogos, enquanto seus rivais não venceram nenhum, o que levou à demissão de Thomas Frank.
Agora, o Telegraph relata que o Spurs enfrenta um prejuízo financeiro de “dezenas de milhões de libras”, independentemente de ser rebaixado, pois é quase certo que perderá a chance de disputar competições europeias, o que significa que não receberá os bônus previstos em seus contratos de patrocínio. Muitos desses patrocinadores teriam cláusulas de rebaixamento que permitem a renegociação ou rescisão dos contratos.
Um especialista citado na reportagem diz: “As penalidades por perder a Europa, por si só, chegam a dezenas de milhões. Isso seria ainda maior e potencialmente catastrófico se o clube fosse rebaixado.”
O Tottenham pode ser rebaixado?
O primeiro jogo de Tudor será contra o Arsenal, e o Spurs parece ter uma sequência bastante complicada, que inclui viagens a Anfield para enfrentar o Liverpool, ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland, que vem tendo uma temporada excepcional, e a Stamford Bridge para jogar contra o Chelsea na penúltima partida da campanha. O Spurs também enfrenta jogos decisivos contra times como Nottingham Forest, Wolves e Leeds United; resta saber se Tudor conseguirá colocar o clube em ritmo antes desses jogos.
O Telegraph cita uma fonte que diz: “Algumas empresas estão vendo o rebaixamento como uma possibilidade realista e já estão revisando seus contratos. Já parece claro que algumas metas, como a classificação para a Europa, não serão viáveis, mas o maior medo é o rebaixamento”.
Tudor, por sua vez, insiste que tem uma única tarefa: tirar o Spurs da zona de rebaixamento.
A promessa de Tudor
Tudor disse ao chegar como bombeiro: “É uma honra ingressar neste clube em um momento tão importante.
Compreendo a responsabilidade que me foi confiada e o meu foco é claro. Trazer maior consistência ao nosso desempenho e competir com convicção em todos os jogos.
Há muita qualidade neste elenco, e meu trabalho é organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente.”
O diretor esportivo Johan Lange acrescentou: “Igor traz clareza, intensidade e experiência para enfrentar momentos desafiadores e causar impacto.
Nosso objetivo é direto: estabilizar o desempenho, maximizar a qualidade do elenco e competir com força na Premier League e na Liga dos Campeões.”
O que vem a seguir?
O primeiro jogo do Spurs será contra o Gunners, no que poderá ser o clássico mais importante do norte de Londres desta geração, com o Arsenal em busca do título e o Spurs lutando desesperadamente para evitar o rebaixamento para a Championship.
O Spurs disse em seu comunicado anunciando Tudor que simplesmente não pode aceitar a ideia do rebaixamento.
Eles disseram: “Temos o prazer de confirmar a nomeação de Igor Tudor como técnico principal do time masculino até o final da temporada, sujeito à obtenção da permissão de trabalho.
Igor se junta a nós com um foco claro: melhorar o desempenho, entregar resultados e nos levar para cima na tabela da Premier League. Sua missão é direta: trazer organização, intensidade e competitividade ao time em uma fase decisiva da campanha.”
