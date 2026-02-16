Tottenham alertou para o custo “potencialmente catastrófico” do rebaixamento da Premier League

O Spurs enfrenta atualmente a realidade quase impensável de um possível rebaixamento e contratou Tudor em uma tentativa desesperada de se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, com apenas 29 pontos em 26 jogos. O Spurs está cinco pontos à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição, mas o Hammers está em muito melhor forma; eles venceram três dos últimos cinco jogos, enquanto seus rivais não venceram nenhum, o que levou à demissão de Thomas Frank.

Agora, o Telegraph relata que o Spurs enfrenta um prejuízo financeiro de “dezenas de milhões de libras”, independentemente de ser rebaixado, pois é quase certo que perderá a chance de disputar competições europeias, o que significa que não receberá os bônus previstos em seus contratos de patrocínio. Muitos desses patrocinadores teriam cláusulas de rebaixamento que permitem a renegociação ou rescisão dos contratos.

Um especialista citado na reportagem diz: “As penalidades por perder a Europa, por si só, chegam a dezenas de milhões. Isso seria ainda maior e potencialmente catastrófico se o clube fosse rebaixado.”