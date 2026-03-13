Torricelli: “A Juventus de Spalletti voltou a fazer os torcedores sonharem. Sobre a Champions de 1996 e Vialli...”

Moreno Torricelli, ex-lateral da Juventus, fala aos microfones da Rádio Bianconera. Torricelli jogou com a camisa da Juventus de 1992 a 1998 (230 jogos, 3 gols), conquistando tudo: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercopas italianas, 1 Liga dos Campeões, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa Europeia, 1 Copa da UEFA. A seguir, os trechos mais interessantes da entrevista.
A Juventus de Luciano Spalletti conseguirá se classificar para a Liga dos Campeões?
“Espero que sim. Ela tem tudo para atingir o objetivo mínimo da temporada. Estamos em uma situação em que certamente teremos que suar até o último dia. Mas acredito que, pela qualidade, podemos nos sair bem. Precisamos nos classificar para a Champions”.