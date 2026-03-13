Torricelli: “A Juventus de Spalletti voltou a fazer os torcedores sonharem. Sobre a Champions de 1996 e Vialli...”

Sobre a gestão do grupo por parte de Spalletti:

“Aquele abraço após o gol de Thuram é significativo. Significa que o grupo está muito unido, está trabalhando bem. De fato, desde que o técnico Spalletti chegou, a Juve mudou de marcha, talvez tenha errado apenas em alguns jogos. Mas voltou a fazer os torcedores sonharem, o que é o mais importante. A singularidade e a união do grupo é o que faz a diferença, quando é preciso dar uma mãozinha, é aí que o grupo se destaca. Isso me dá esperança para a Champions”.

A Liga dos Campeões vencida em 1996:

“Sim, ter tido a sorte de fazer parte de um grupo, de uma equipe onde ganhamos tudo, certamente na imaginação dos torcedores comuns você é um ícone. Isso nos enche de orgulho, não só a mim, mas a todos os companheiros. Temos um chat, Champions 96, onde rimos, brincamos, nos cumprimentamos. É bom quando você consegue entrar para a história de um clube como a Juventus. É muita coisa, muita coisa mesmo”.

Sobre Gianluca Vialli:

“Gianluca, como sempre disse, foi um dos grandes artífices daquela Juve. Ele era nosso capitão e, com Lippi, eles conseguiram, junto com todos nós, criar aquela unidade de intenções entre o vestiário, o clube e o técnico. Na verdade, o único grande líder que tive em todos os aspectos foi Gianluca. Ele foi realmente um mestre para mim e, acredito, para muitos outros companheiros meus”.