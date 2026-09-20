Torcida do São Paulo faz protesto silencioso no Morumbis

A torcida organizada do São Paulo escolheu uma forma diferente de protestar durante o confronto com o Internacional, neste sábado (19), no Morumbis. Nos primeiros 15 minutos da partida, os torcedores permaneceram em silêncio nas arquibancadas, em uma manifestação relacionada à repercussão da recepção feita antes do jogo contra o Boca Juniors.

A atitude aconteceu poucos dias depois de o técnico Dorival Júnior afirmar que a atmosfera criada pela torcida na chegada do ônibus tricolor, com o chamado corredor de fogo, teria contribuído para aumentar a ansiedade dos jogadores no duelo pela Copa Sul-Americana. O São Paulo empatou aquela partida e acabou eliminado da competição.