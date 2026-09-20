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Pedro Augusto Dias

Torcida do São Paulo faz protesto silencioso no Morumbis

São Paulo
São Paulo x Internacional
Brasileirão

Organizada reage a declaração sobre recepção contra o Boca Juniors e exibe faixa durante duelo com o Internacional

A torcida organizada do São Paulo escolheu uma forma diferente de protestar durante o confronto com o Internacional, neste sábado (19), no Morumbis. Nos primeiros 15 minutos da partida, os torcedores permaneceram em silêncio nas arquibancadas, em uma manifestação relacionada à repercussão da recepção feita antes do jogo contra o Boca Juniors.

A atitude aconteceu poucos dias depois de o técnico Dorival Júnior afirmar que a atmosfera criada pela torcida na chegada do ônibus tricolor, com o chamado corredor de fogo, teria contribuído para aumentar a ansiedade dos jogadores no duelo pela Copa Sul-Americana. O São Paulo empatou aquela partida e acabou eliminado da competição.

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  • imago-sport-1083542431.jpgFotoarena

    Faixa faz referência à polêmica com os jogadores

    Durante o período de silêncio, os torcedores também levaram ao estádio uma faixa com a mensagem “Silêncio, estamos jogando”. A frase fez referência direta à declaração sobre o impacto da recepção antes do confronto continental.

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    Nas redes sociais, Baby, líder da organizada, explicou antecipadamente a decisão e escreveu: “Para não assustar os atletas dentro de campo os primeiros 15 minutos ficaremos em silêncio no Morumbi (sic)”.

    O protesto não terminou imediatamente quando o relógio chegou aos 15 minutos. Mesmo com o São Paulo tendo aberto o placar aos 14, a organizada só voltou a cantar depois do período estabelecido e escolheu como primeiro canto “Muito respeito com a camisa Tricolor”.

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  • Morumbis tem público menor em relação ao jogo contra o Boca

    A manifestação ocorreu em um cenário diferente daquele registrado na partida contra o Boca Juniors. Na ocasião, o Morumbis recebeu mais de 55 mil torcedores para o confronto decisivo pela Copa Sul-Americana.

    Contra o Internacional, a presença foi significativamente menor. Até o início do jogo, cerca de 21 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente.

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