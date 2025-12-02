Torcida invade centro de treinamento do Nice e agride jogadores; dupla pede afastamento

A ESPN relata que “dois torcedores chegaram a entrar no ônibus da equipe para expressar sua revolta antes que a violência começasse quando os jogadores desceram”. Moffi e Boga estavam entre os atingidos na confusão, que escalou rapidamente.

Eles teriam sido “socos, cuspidos, chutados e insultados pelos ultras”. Testemunhas relataram tudo à ESPN após a volta da delegação ao CT, num trajeto curto vindo do aeroporto.

Fontes disseram à ESPN que Moffi recebeu “licença médica” de uma semana e Boga de cinco dias. A dupla compareceu a uma delegacia local na segunda-feira (1º) para prestar queixa contra os agressores. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente.

O Nice, porém, divulgou um comunicado. Comentando o episódio, o clube afirmou:

“Na noite de domingo, na volta de Lorient, a equipe foi recebida no centro de treinamento por uma grande concentração de torcedores. O clube entende a frustração causada pela sequência de atuações ruins, distantes dos nossos valores. No entanto, os excessos vistos nesse encontro são inaceitáveis. Alguns membros do clube foram atacados. O Nice oferece total apoio a eles e condena esses atos com a maior firmeza.”