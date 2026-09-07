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imago-sport-1082516375.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Torcida do Inter protesta no Beira-Rio e pede renúncia de Alessandro Barcellos após derrota

Internacional
Internacional x Santos
Brasileirão

Revoltados com a situação do clube, colorados protestaram no Beira-Rio e também cobraram jogadores após o revés por 3 a 2 no Brasileirão

A derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, aumentou a pressão sobre o Internacional dentro e fora de campo. Após o apito final no Beira-Rio, torcedores colorados se concentraram no pátio do estádio em protesto contra o momento do clube e tiveram como principal alvo o presidente Alessandro Barcellos, a quem pediram que deixe o cargo.

A insatisfação também atingiu o elenco. Durante a manifestação, os torcedores reclamaram da situação atual do Internacional e cobraram maior comprometimento dos jogadores. Ainda durante a partida, parte da torcida abandonou o Beira-Rio antes do intervalo, quando o Santos abriu 3 a 0.

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  • imago-sport-1082516442.jpgSports Press Photo

    Torcida cobra Barcellos

    O protesto aconteceu depois de uma sequência de resultados que deixou o Internacional em situação delicada na temporada. A eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil havia elevado a insatisfação, e o resultado diante do Santos agravou ainda mais o ambiente no clube.

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    Os manifestantes direcionaram críticas principalmente a Alessandro Barcellos e cobraram a renúncia do presidente. Os jogadores também foram alvo dos protestos após a equipe sofrer três gols ainda no primeiro tempo.

    Além dos xingamentos, os torcedores questionaram a atual situação do clube e entoaram gritos de cobrança aos atletas.

    "Tem que honrar a camisa para jogar no Inter", gritavam os torcedores.

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  • Inter afundado na zona de rebaixamento

    Com 25 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação do Brasileirão. A distância para o Mirassol, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, é de três pontos.

    O Colorado terá agora uma semana para tentar reagir antes de voltar a campo. O próximo compromisso será contra a Chapecoense, no dia 12 de setembro, às 17h (de Brasília), fora de casa. Depois, o Internacional recebe o São Paulo, no dia 19, e encara o Corinthians em casa no dia 7 de outubro.

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