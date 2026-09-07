Torcida do Inter protesta no Beira-Rio e pede renúncia de Alessandro Barcellos após derrota

O protesto aconteceu depois de uma sequência de resultados que deixou o Internacional em situação delicada na temporada. A eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil havia elevado a insatisfação, e o resultado diante do Santos agravou ainda mais o ambiente no clube.

Os manifestantes direcionaram críticas principalmente a Alessandro Barcellos e cobraram a renúncia do presidente. Os jogadores também foram alvo dos protestos após a equipe sofrer três gols ainda no primeiro tempo.

Além dos xingamentos, os torcedores questionaram a atual situação do clube e entoaram gritos de cobrança aos atletas.

"Tem que honrar a camisa para jogar no Inter", gritavam os torcedores.