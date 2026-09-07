Torcida do Inter protesta no Beira-Rio e pede renúncia de Alessandro Barcellos após derrota

A derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, aumentou a pressão sobre o Internacional dentro e fora de campo. Após o apito final no Beira-Rio, torcedores colorados se concentraram no pátio do estádio em protesto contra o momento do clube e tiveram como principal alvo o presidente Alessandro Barcellos, a quem pediram que deixe o cargo.
A insatisfação também atingiu o elenco. Durante a manifestação, os torcedores reclamaram da situação atual do Internacional e cobraram maior comprometimento dos jogadores. Ainda durante a partida, parte da torcida abandonou o Beira-Rio antes do intervalo, quando o Santos abriu 3 a 0.