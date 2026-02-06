Torcida do Vasco aumenta pressão sobre Fernando Diniz, que não consegue engatar boa sequência

O Vasco da Gama esteve muito perto de se libertar de um grito sufocante, em 2025: o jejum de grandes títulos, que perdura desde a conquista da Copa do Brasil de 2011, quase terminou na temporada passada. Mas a derrota para o Corinthians, na final da própria Copa do Brasil, foi um balde de água fria para o time de um Fernando Diniz que vive momentos de tensão em 2026.

O treinador tem sido alvo de protestos dos torcedores vascaínos, insatisfeitos com as exibições erráticas e resultados ruins da temporada até aqui. O mais recente episódio aconteceu pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco acabou empatando em 1 a 1 contra a Chapecoense dentro de São Januário.

Puma Rodríguez abriu o placar, fazendo jus à superioridade do time. Mas o Vasco começou a tomar alguns sustos na reta final da partida e, em cobrança de falta de Jean Carlos, nos acréscimos do segundo tempo, acabou tomando o empate. Finalizado o encontro, foi impossível não escutar as vaias no estádio cruz-maltino.