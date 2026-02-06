Goal.com
Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

Torcida do Vasco aumenta pressão sobre Fernando Diniz, que não consegue engatar boa sequência

Cruz-maltino teve muito mais volume de jogo do que a Chapecoense, mas acabou tomando empate no final

O Vasco da Gama esteve muito perto de se libertar de um grito sufocante, em 2025: o jejum de grandes títulos, que perdura desde a conquista da Copa do Brasil de 2011, quase terminou na temporada passada. Mas a derrota para o Corinthians, na final da própria Copa do Brasil, foi um balde de água fria para o time de um Fernando Diniz que vive momentos de tensão em 2026.

O treinador tem sido alvo de protestos dos torcedores vascaínos, insatisfeitos com as exibições erráticas e resultados ruins da temporada até aqui. O mais recente episódio aconteceu pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco acabou empatando em 1 a 1 contra a Chapecoense dentro de São Januário.

Puma Rodríguez abriu o placar, fazendo jus à superioridade do time. Mas o Vasco começou a tomar alguns sustos na reta final da partida e, em cobrança de falta de Jean Carlos, nos acréscimos do segundo tempo, acabou tomando o empate. Finalizado o encontro, foi impossível não escutar as vaias no estádio cruz-maltino.

    Sem engatar sequência positiva

    Em seis partidas na atual temporada, o Vasco conseguiu apenas duas vitórias – contra Maricá e Boavista, ambas pelo Campeonato Carioca. Mas a oscilação de resultados é tão marcante quanto a montanha russa que é o time dentro dos gramados.

    A última vez que o Vasco de Diniz conseguiu engatar uma sequência de vitórias foi em outubro de 2025, batendo Vitória, Fortaleza e Fluminense pelo Brasileirão. Desde então, alternou grandes sequências de derrotas, espaçadas por alguns triunfos (apenas quatro, já incluindo as vitórias em 2026) e outros quatro empates.

    Chances desperdiçadas

    A irritação também passa por um ataque que não consegue aproveitar as chances que são criadas. Foi assim contra a Chapecoense: apesar de ter sido muito superior, com muito mais volume de jogo ofensivo, o Cruz-maltino não conseguiu traduzir a superioridade em redes balançando. Foram 30 finalizações, sendo 13 no gol. 

