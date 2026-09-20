Torcida do Corinthians vira as costas para o campo antes de jogo contra o Fluminense

A torcida do Corinthians encontrou uma forma silenciosa de demonstrar a insatisfação com o momento vivido pelo clube. Antes da bola rolar contra o Fluminense, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, integrantes da Gaviões da Fiel ficaram de costas para o campo durante alguns minutos na Neo Química Arena.

A manifestação aconteceu logo depois da execução do Hino Nacional e foi acompanhada por cobranças vindas das arquibancadas. Entre os gritos direcionados ao elenco estavam "não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão" e "vamos jogar bola, ô, ô, ô". Quando o árbitro autorizou o início da partida, os torcedores voltaram a se posicionar de frente para o gramado.