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Pedro Augusto Dias

Torcida do Corinthians vira as costas para o campo antes de jogo contra o Fluminense

Corinthians
Corinthians x Fluminense
Fluminense
Brasileirão

Protesto aconteceu após o Hino Nacional, antes do duelo deste domingo (20), na Neo Química Arena

A torcida do Corinthians encontrou uma forma silenciosa de demonstrar a insatisfação com o momento vivido pelo clube. Antes da bola rolar contra o Fluminense, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, integrantes da Gaviões da Fiel ficaram de costas para o campo durante alguns minutos na Neo Química Arena.

A manifestação aconteceu logo depois da execução do Hino Nacional e foi acompanhada por cobranças vindas das arquibancadas. Entre os gritos direcionados ao elenco estavam "não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão" e "vamos jogar bola, ô, ô, ô". Quando o árbitro autorizou o início da partida, os torcedores voltaram a se posicionar de frente para o gramado.

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    Protesto acontece em meio à crise do Corinthians

    A cobrança da torcida ocorre em um momento de forte pressão sobre o Corinthians. O time não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro e vem de uma eliminação na Copa Libertadores, sofrida na última quarta-feira.

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    Além dos resultados, a postura apresentada pela equipe nas últimas partidas também tem sido alvo de críticas. Na sexta-feira, integrantes de torcidas organizadas estiveram no CT Joaquim Grava para conversar com jogadores e cobrar explicações sobre o desempenho recente.

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  • Fernando Diniz também está sob pressão

    O duelo contra o Fluminense ganhou peso para a sequência do trabalho de Fernando Diniz. O técnico assumiu o Corinthians em meio à tentativa de reação da equipe no Campeonato Brasileiro, mas os resultados recentes aumentaram a pressão sobre o treinador.

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