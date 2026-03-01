Getty Images
Traduzido por
Torcedores do Manchester United respondem a Sir Jim Ratcliffe com faixa pró-imigração retratando sete heróis do clube
Uma declaração política em Old Trafford
O ambiente em Old Trafford tornou-se político no domingo, quando alguns torcedores do Manchester United deixaram clara sua opinião sobre Ratcliffe durante uma vitória crucial por 2 a 1 contra o Crystal Palace. De acordo com o The Athletic, essa vitória difícil levou os Red Devils ao terceiro lugar na classificação da Premier League, com 51 pontos, mas o foco de muitos continuou sendo a enorme faixa pró-imigração estendida acima do túnel dos jogadores pouco antes do segundo tempo.
A faixa dizia: “MUFC orgulhosamente colonizado por imigrantes”, um jogo de palavras deliberado para contrariar as afirmações do chefe da INEOS. A exibição serviu como um lembrete visual da herança diversificada que construiu o clube, apresentando os rostos das lendas francesas Eric Cantona e Patrice Evra, do ícone sul-coreano Park Ji-sung, de Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo e do meio-campista brasileiro Casemiro.
- Getty Images Sport
A entrevista controversa e os dados
A controvérsia tem origem numa entrevista concedida à Sky em fevereiro, na qual Ratcliffe fez várias afirmações sem fundamento sobre a população imigrante e a situação econômica do Reino Unido. O bilionário de 73 anos provocou indignação imediata ao afirmar: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas a receber subsídios e um número enorme de imigrantes a entrar no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está a custar demasiado dinheiro.”
Ele defendeu ainda mais sua posição, acrescentando: “O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.” No entanto, esses números contradizem os dados oficiais; o Escritório Nacional de Estatísticas estimou a população do Reino Unido em 69,5 milhões em novembro de 2025, e os beneficiários de auxílios relacionados ao desemprego eram de apenas 1,68 milhão.
Condenação nacional e um pedido de desculpas
As repercussões da entrevista chegaram aos mais altos escalões do governo britânico, com o primeiro-ministro Sir Keir Starmer rapidamente descrevendo os comentários de Ratcliffe como “ofensivos e errados”. Diante de uma crescente crise de relações públicas e condenação generalizada em todo o espectro político e esportivo, Ratcliffe foi forçado a abordar a reação negativa por meio de uma resposta oficial.
Ele divulgou uma declaração no dia seguinte, embora muitos apoiadores tenham considerado que ela ficou aquém de uma retratação genuína. “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico”, disse Ratcliffe, tentando redirecionar a conversa para suas teorias econômicas.
- jim-ratcliffe
Uma divisão cultural dentro do clube
Desde que a INEOS assumiu o controle das operações esportivas do Manchester United no início de 2024, o clube passou por uma transformação radical nos bastidores. No entanto, esse último atrito entre os torcedores e a diretoria destaca uma divisão cultural crescente; embora Ratcliffe seja elogiado por implementar estruturas eficientes em campo, sua incursão na retórica política divisiva alienou parte substancial da torcida.
A faixa “Orgulhosamente Colonizados” pendurada sobre o túnel de Old Trafford durante as comemorações da vitória por 2 a 1 contra o Palace destacou a tensão entre a liderança do clube e os valores da comunidade. Os torcedores deixaram claro que não permitirão que a retórica inflamada passe sem contestação, provando que, para os fiéis do United, a grandeza do clube é inseparável das contribuições de suas estrelas internacionais.
Publicidade