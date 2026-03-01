Torcedores do Manchester United respondem a Sir Jim Ratcliffe com faixa pró-imigração retratando sete heróis do clube

O ambiente em Old Trafford tornou-se político no domingo, quando alguns torcedores do Manchester United deixaram clara sua opinião sobre Ratcliffe durante uma vitória crucial por 2 a 1 contra o Crystal Palace. De acordo com o The Athletic, essa vitória difícil levou os Red Devils ao terceiro lugar na classificação da Premier League, com 51 pontos, mas o foco de muitos continuou sendo a enorme faixa pró-imigração estendida acima do túnel dos jogadores pouco antes do segundo tempo.

A faixa dizia: “MUFC orgulhosamente colonizado por imigrantes”, um jogo de palavras deliberado para contrariar as afirmações do chefe da INEOS. A exibição serviu como um lembrete visual da herança diversificada que construiu o clube, apresentando os rostos das lendas francesas Eric Cantona e Patrice Evra, do ícone sul-coreano Park Ji-sung, de Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo e do meio-campista brasileiro Casemiro.