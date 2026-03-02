Torcedores do Arsenal eleitos os mais odiados da Premier League

Embora a presença do Arsenal no topo da lista possa ser explicada pelo seu perfil de candidato ao título, surpreendentemente, o Nottingham Forest também ocupa o primeiro lugar. O clube do leste de Midlands também registrou uma classificação de sentimento negativo de 43%, igualando o Gunners pelo título de torcedores mais criticados da liga. O aumento da negatividade em relação aos torcedores do Forest ocorre durante uma temporada de mudanças significativas e batalhas de alto risco no City Ground, sugerindo que sua presença vocal na primeira divisão está incomodando muitos torcedores rivais.

Alex Kostin, porta-voz da British Gambler, explicou os resultados dizendo: “A cultura dos torcedores de futebol não para mais com o apito final, ela se desenrola 24 horas por dia online. Por isso, mergulhamos nas métricas das redes sociais para descobrir quais torcidas são as mais odiadas fora do campo. O Arsenal no topo da tabela reflete o quão intenso tem sido o discurso em torno deles nesta temporada.” Kostin continuou a explicar por que os Gunners se tornaram um alvo tão fácil para críticas neste semestre, observando a tempestade perfeita de fatores que atualmente cercam o Emirates Stadium. Ele afirmou: “Quando você combina uma disputa pelo título, debates sobre arbitragem e uma das maiores torcidas do esporte, cada momento é ampliado. O mesmo se aplica a clubes como Nottingham Forest e Liverpool, com controvérsias e expectativas alimentando naturalmente o sentimento negativo. Curiosamente, alguns dos clubes mais bem-sucedidos da liga nesta temporada – nomeadamente Manchester City ou Aston Villa – registraram níveis comparativamente mais baixos de sentimento negativo em relação aos seus torcedores.”