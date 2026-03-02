Getty Images Sport

Torcedores do Arsenal eleitos os mais odiados da Premier League
O fenômeno “Arsenal Twitter” parece ter contribuído
O estudo, conduzido pela British Gambler, utilizou a avançada plataforma de monitoramento social Brandwatch para analisar centenas de milhares de publicações online nos últimos seis meses. O objetivo era medir o nível de sentimento positivo e negativo direcionado aos torcedores de cada clube. De acordo com os dados, o Arsenal registrou uma impressionante classificação de 43% de sentimento negativo, que foi a mais alta em toda a divisão. Esse número coloca os frequentadores do Emirates Stadium no topo do ranking dos “mais odiados”, refletindo um período turbulento de discussões online sobre sua conduta e reações aos eventos dos dias de jogo.
O relatório indica que a enorme escala de seguidores globais do Arsenal, combinada com a natureza implacável e muitas vezes acalorada do debate online sobre futebol, serviu para ampliar o escrutínio sobre seus torcedores. Com cada decisão do VAR e entrevista pós-jogo sendo analisadas por milhões de pessoas, o fenômeno do “Twitter do Arsenal” parece ter contribuído fortemente para sua alta classificação. À medida que o clube continua sua busca por títulos, a intensidade dessas interações digitais não mostra sinais de desaceleração, consolidando ainda mais sua reputação como o grupo de torcedores mais polarizador da liga.

O Nottingham Forest junta-se ao Arsenal no topo da tabela
Embora a presença do Arsenal no topo da lista possa ser explicada pelo seu perfil de candidato ao título, surpreendentemente, o Nottingham Forest também ocupa o primeiro lugar. O clube do leste de Midlands também registrou uma classificação de sentimento negativo de 43%, igualando o Gunners pelo título de torcedores mais criticados da liga. O aumento da negatividade em relação aos torcedores do Forest ocorre durante uma temporada de mudanças significativas e batalhas de alto risco no City Ground, sugerindo que sua presença vocal na primeira divisão está incomodando muitos torcedores rivais.
Alex Kostin, porta-voz da British Gambler, explicou os resultados dizendo: “A cultura dos torcedores de futebol não para mais com o apito final, ela se desenrola 24 horas por dia online. Por isso, mergulhamos nas métricas das redes sociais para descobrir quais torcidas são as mais odiadas fora do campo. O Arsenal no topo da tabela reflete o quão intenso tem sido o discurso em torno deles nesta temporada.” Kostin continuou a explicar por que os Gunners se tornaram um alvo tão fácil para críticas neste semestre, observando a tempestade perfeita de fatores que atualmente cercam o Emirates Stadium. Ele afirmou: “Quando você combina uma disputa pelo título, debates sobre arbitragem e uma das maiores torcidas do esporte, cada momento é ampliado. O mesmo se aplica a clubes como Nottingham Forest e Liverpool, com controvérsias e expectativas alimentando naturalmente o sentimento negativo. Curiosamente, alguns dos clubes mais bem-sucedidos da liga nesta temporada – nomeadamente Manchester City ou Aston Villa – registraram níveis comparativamente mais baixos de sentimento negativo em relação aos seus torcedores.”
Clubes de Merseyside e os cinco primeiros colocados
Embora o Arsenal e o Nottingham Forest liderem em termos de percepção negativa, eles são seguidos de perto pelos pesos pesados de Merseyside. Os torcedores do Liverpool registraram uma classificação de 41% de sentimento negativo, colocando-os em terceiro lugar na lista. Seu rival local, o Everton, não ficou muito atrás, com 40%, um número igualado pelo Crystal Palace. A presença do Eagles entre os cinco primeiros é considerada influenciada pelo recente atrito entre os torcedores do Selhurst Park e o técnico Oliver Glasner, o que levou a um aumento nas críticas digitais e no debate interno.
O estudo destaca uma tendência fascinante em que os clubes “grandes” tradicionais não necessariamente atraem mais ódio em relação ao seu tamanho. O Manchester United e o Manchester City, por exemplo, ficaram surpreendentemente em posições baixas no ranking. O United registrou uma classificação de sentimento negativo de 26%, enquanto o atual campeão City ficou com 25%. Isso sugere que, embora esses clubes continuem sendo gigantes globais, as conversas online atuais estão sendo impulsionadas mais pelo drama imediato em torno da disputa pelo título e por controvérsias específicas dos clubes do que apenas pelas rivalidades históricas.

Os torcedores mais simpáticos da Premier League
No extremo oposto do espectro, os torcedores do Fulham podem oficialmente afirmar que são os menos odiados da Premier League. Apenas 20% das menções online sobre os torcedores do Cottagers foram negativas, tornando-os o grupo mais “apreciado” do país, de acordo com os dados. Eles foram seguidos de perto pelo Aston Villa, com 21%, e pelo Sunderland, com 23%. Esses clubes parecem ter evitado com sucesso o discurso tóxico online que muitas vezes assola as equipes mais visíveis e controversas da liga ao longo da exaustiva campanha nacional.
Em última análise, a pesquisa prova que o cenário digital se tornou a nova linha de frente do tribalismo no futebol. Alex Kostin concluiu: “Nossos dados sugerem, portanto, que os clubes que geram as maiores conversas online são frequentemente aqueles que atraem as reações negativas mais fortes”.
