Torcedor perde dedos e apanha em ataque com fogos de artifício durante jogo do Campeonato Italiano

As cenas aterrorizantes se desenrolaram apenas três minutos e doze segundos após o início do segundo tempo no San Siro. Com o reinício da partida, um rojão foi lançado do lado da torcida da Inter, explodindo violentamente a poucos centímetros do goleiro do Cremonese, Emil Audero. O jogador de 27 anos, que passou a última temporada emprestado à Inter, caiu no chão, visivelmente atordoado pela forte explosão.

Enquanto a equipe médica atendia o goleiro abalado, uma cena macabra se desenrolava nas arquibancadas. Segundo o Corriere della Sera, o autor do ataque, identificado como um "lobo solitário" e não como membro dos grupos de Ultras organizados, tentou manusear um segundo artefato explosivo. O rojão detonou prematuramente em sua mão, resultando na perda de dois ou três dedos.

O caos não terminou aí. Num ato brutal de repressão policial interna, o homem ferido foi supostamente atacado e espancado por outros torcedores na Curva Nord, antes de ser finalmente retirado para receber atendimento médico. Ele foi hospitalizado sob custódia policial e espera-se que seja formalmente preso assim que receber alta.