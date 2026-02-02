Torcedor perde dedos e apanha em ataque com fogos de artifício durante jogo do Campeonato Italiano

A explosão provocou uma reação imediata e furiosa dos jogadores da Inter. Figuras importantes, incluindo Federico Dimarco, Lautaro Martínez e Alessandro Bastoni, correram para verificar o estado de seu ex-companheiro de equipe, Audero, oferecendo desculpas pelo comportamento de seus torcedores.
Visivelmente irritados, os jogadores gesticulavam descontroladamente em direção às arquibancadas, exigindo uma explicação para a agressão. Christian Chivu, ex-zagueiro da Inter e agora membro da comissão técnica, também se aproximou da Curva, aparentando estar abalado e discutindo com a torcida.
Em uma quebra significativa de tradição, o elenco da Inter decidiu coletivamente não fazer a tradicional saudação à Curva Nord após a vitória. O zagueiro Alessandro Bastoni explicou que a decisão foi uma manifestação contra a violência.
"Havia muita preocupação com a saúde de Emil", disse Bastoni. "Certamente não pensamos em sanções relacionadas ao resultado; isso não seria correto nem humano. São coisas que jamais devem acontecer. Foi uma escolha (não saudar os torcedores) porque certas coisas não devem existir no mundo em geral. Já existe tanta violência por aí todos os dias, e queremos transmitir uma competitividade saudável."