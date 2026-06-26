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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Tonali dá o aval a De Zerbi, mas o Newcastle pede 115 milhões

S. Tonali
Mercado da bola
Newcastle
Tottenham

O meio-campista italiano se mostra aberto à transferência para o Tottenham, mas ainda não há acordo entre os clubes

Sandro Tonali é um dos nomes mais cotados do mercado inglês. Após três temporadas no Newcastle, o meio-campista italiano está na mira do Tottenham de Roberto De Zerbi, que o considera a prioridade para reforçar o meio-campo de vista à próxima temporada.


Os Spurs já teriam chegado a um acordo preliminar com o jogador, mas ainda precisam convencer o Newcastle. A primeira oferta, de 95 milhões de euros, foi rejeitada, enquanto o Manchester City também acompanha a situação de perto e está pronto a chegar a 100-105 milhões. Os Magpies, no entanto, fixaram o preço em nada menos que 115 milhões. No meio-campo, o Newcastle também está negociando a transferência de Bruno Guimarães com o Arsenal.


  • Se a negociação for concretizada, Tonali se tornaria o jogador italiano mais caro de todos os tempos, superando o recorde de Mateo Retegui (68,5 milhões) e superando também o valor de sua transferência anterior do Milan para o Newcastle, ocorrida em 2023 por 58,9 milhões de euros.


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