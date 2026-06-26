Tonali dá o aval a De Zerbi, mas o Newcastle pede 115 milhões

Sandro Tonali é um dos nomes mais cotados do mercado inglês. Após três temporadas no Newcastle, o meio-campista italiano está na mira do Tottenham de Roberto De Zerbi, que o considera a prioridade para reforçar o meio-campo de vista à próxima temporada.





Os Spurs já teriam chegado a um acordo preliminar com o jogador, mas ainda precisam convencer o Newcastle. A primeira oferta, de 95 milhões de euros, foi rejeitada, enquanto o Manchester City também acompanha a situação de perto e está pronto a chegar a 100-105 milhões. Os Magpies, no entanto, fixaram o preço em nada menos que 115 milhões. No meio-campo, o Newcastle também está negociando a transferência de Bruno Guimarães com o Arsenal.



