Tom Brady tira sarro de Ryan Reynolds e Rob Mac após o Wrexham sofrer uma derrota dolorosa contra o Birmingham City

A equipe da casa dominou a partida. Carlos Vicente e Christoph Klarer marcaram os únicos gols, garantindo três pontos essenciais. O técnico Chris Davies considerou que sua equipe poderia ter vencido por uma margem ainda maior, observando que o Wrexham não conseguiu acertar sequer um chute a gol. Ele disse: “Gostei muito de ver a equipe hoje; achei que fomos excelentes durante toda a partida. Quando o adversário não consegue chutar a gol e você marca dois, na verdade poderiam ter sido cinco, mas isso é tudo. Nunca é fácil depois de perder alguns jogos e querer se recuperar com uma vitória, mas acho que precisávamos de uma grande exibição, de uma vitória que fosse uma declaração de intenções.”