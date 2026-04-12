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Tom Brady tira sarro de Ryan Reynolds e Rob Mac após o Wrexham sofrer uma derrota dolorosa contra o Birmingham City
Brady leva a melhor
Brady comemorou a vitória por 2 a 0 no St Andrew's. Ambos os clubes garantiram o acesso da League One na temporada passada, mas atualmente vivem situações contrastantes na segunda divisão inglesa. Após a partida, o ex-quarterback postou em seus stories do Instagram: “Grande vitória. É sempre mais divertido vencer os amigos.” Esse resultado pôs fim a uma sequência desastrosa de três derrotas consecutivas para o Birmingham, que agora subiu para a 15ª posição na tabela. Enquanto isso, os visitantes, sétimos colocados, perderam uma oportunidade crucial de diminuir a diferença para as vagas nos playoffs.
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Exibição dominante dos anfitriões
A equipe da casa dominou a partida. Carlos Vicente e Christoph Klarer marcaram os únicos gols, garantindo três pontos essenciais. O técnico Chris Davies considerou que sua equipe poderia ter vencido por uma margem ainda maior, observando que o Wrexham não conseguiu acertar sequer um chute a gol. Ele disse: “Gostei muito de ver a equipe hoje; achei que fomos excelentes durante toda a partida. Quando o adversário não consegue chutar a gol e você marca dois, na verdade poderiam ter sido cinco, mas isso é tudo. Nunca é fácil depois de perder alguns jogos e querer se recuperar com uma vitória, mas acho que precisávamos de uma grande exibição, de uma vitória que fosse uma declaração de intenções.”
As esperanças de chegar aos playoffs continuam vivas
Apesar da derrota decepcionante, Phil Parkinson insiste que o Wrexham não desistiu de suas aspirações na Premier League. A derrota deixa o time a quatro pontos do sexto lugar, mas o técnico continua otimista. Ele disse: “Tivemos uma semana difícil. Mas ainda não estamos fora da disputa. Ainda não acabou. As pessoas provavelmente vão nos dar como perdidos, e isso é compreensível até certo ponto, mas dentro do vestiário não estamos nos dando por vencidos e estamos a apenas uma vitória de voltarmos a ganhar impulso.”
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O caminho à frente
Olhando para o futuro, o Wrexham precisa urgentemente voltar a vencer para salvar suas ambições cada vez mais distantes de chegar aos playoffs e garantir mais um acesso histórico, tendo como próximo compromisso um jogo em casa contra o Stoke. Enquanto isso, o Birmingham precisa aproveitar esse momento para garantir a permanência na divisão e consolidar sua posição na Championship, enquanto se prepara para a viagem a Hull.