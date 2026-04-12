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Moataz Elgammal

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Tom Brady tira sarro de Ryan Reynolds e Rob Mac após o Wrexham sofrer uma derrota dolorosa contra o Birmingham City

Wrexham
Birmingham
Championship
Birmingham x Wrexham

A lenda da NFL, Tom Brady, brincou com os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac após a impressionante vitória do Birmingham City por 2 a 0 sobre o Wrexham no Campeonato Inglês. Brady, que é investidor minoritário do clube da região de Midlands, usou as redes sociais para comemorar a vitória dos Blues por 2 a 0 e provocar seus famosos colegas, já que a mais recente tentativa de promoção de suas equipes sofreu um revés.

  • Brady leva a melhor

    Brady comemorou a vitória por 2 a 0 no St Andrew's. Ambos os clubes garantiram o acesso da League One na temporada passada, mas atualmente vivem situações contrastantes na segunda divisão inglesa. Após a partida, o ex-quarterback postou em seus stories do Instagram: “Grande vitória. É sempre mais divertido vencer os amigos.” Esse resultado pôs fim a uma sequência desastrosa de três derrotas consecutivas para o Birmingham, que agora subiu para a 15ª posição na tabela. Enquanto isso, os visitantes, sétimos colocados, perderam uma oportunidade crucial de diminuir a diferença para as vagas nos playoffs.


    Tom Brady


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  • Birmingham City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Exibição dominante dos anfitriões

    A equipe da casa dominou a partida. Carlos Vicente e Christoph Klarer marcaram os únicos gols, garantindo três pontos essenciais. O técnico Chris Davies considerou que sua equipe poderia ter vencido por uma margem ainda maior, observando que o Wrexham não conseguiu acertar sequer um chute a gol. Ele disse: “Gostei muito de ver a equipe hoje; achei que fomos excelentes durante toda a partida. Quando o adversário não consegue chutar a gol e você marca dois, na verdade poderiam ter sido cinco, mas isso é tudo. Nunca é fácil depois de perder alguns jogos e querer se recuperar com uma vitória, mas acho que precisávamos de uma grande exibição, de uma vitória que fosse uma declaração de intenções.”

  • As esperanças de chegar aos playoffs continuam vivas

    Apesar da derrota decepcionante, Phil Parkinson insiste que o Wrexham não desistiu de suas aspirações na Premier League. A derrota deixa o time a quatro pontos do sexto lugar, mas o técnico continua otimista. Ele disse: “Tivemos uma semana difícil. Mas ainda não estamos fora da disputa. Ainda não acabou. As pessoas provavelmente vão nos dar como perdidos, e isso é compreensível até certo ponto, mas dentro do vestiário não estamos nos dando por vencidos e estamos a apenas uma vitória de voltarmos a ganhar impulso.”

  • Charlton Athletic v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O caminho à frente

    Olhando para o futuro, o Wrexham precisa urgentemente voltar a vencer para salvar suas ambições cada vez mais distantes de chegar aos playoffs e garantir mais um acesso histórico, tendo como próximo compromisso um jogo em casa contra o Stoke. Enquanto isso, o Birmingham precisa aproveitar esse momento para garantir a permanência na divisão e consolidar sua posição na Championship, enquanto se prepara para a viagem a Hull.

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