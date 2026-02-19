Tom Brady se une a Zlatan Ibrahimovic, e o maior jogador de todos os tempos da NFL e acionista do Birmingham City ganha camisa personalizada do AC Milan

Brady está sendo apoiado para ajudar a trazer mais grandes nomes para Birmingham, com o ex-zagueiro do Blues Stephen Carr dizendo recentemente ao GOAL: “Acho que é isso que eles estão buscando. No estádio que acabaram de inaugurar, dá para ver o que estão construindo — é para a Premier League, não para a Football League. Tem que ser um estádio da Premier League.

“Sei que há todas as outras coisas envolvidas, a NFL e tudo mais, mas agora eles estão se preparando para chegar onde querem. Muito ambicioso. Mas há um limite para o que você pode gastar, é simples assim. Você vê isso em Newcastle também - o clube mais rico do mundo, mas eles não podem sair comprando quem querem. É aí que eles precisam de planos.

“Eles precisam de alguns bons jogadores. Se permanecerem na Championship, consolidarem-se e depois construírem. Precisam de jogadores que cheguem. É o que podem trazer, o que lhes é restrito e o que podem gastar. Sempre tiveram uma boa academia, formam alguns bons jogadores jovens. Mas vemos que, com o estádio e tudo o mais, são muito ambiciosos.

“O estádio mostra quanto dinheiro eles vão gastar. Esse estádio só vale a pena se você estiver na Premier League, não é para a Championship — com os custos e tudo mais. Você vê o estádio do Tottenham e o que eles gastaram, eles gastaram uma fortuna, mas estão na Premier League. É um estádio da Premier League, então espero que eles consigam e subam. Acho que você verá gastos. Acho que serão controlados, não serão estúpidos, mas você verá nomes maiores voltando para Birmingham.”