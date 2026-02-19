AC Milan Instagram
Tom Brady se une a Zlatan Ibrahimovic, e o maior jogador de todos os tempos da NFL e acionista do Birmingham City ganha camisa personalizada do AC Milan
Brady interage com a torcida durante visita ao San Siro
Brady também jogou uma das bolas de futebol com as quais é mais associado para a torcida, enquanto gritava “Forza Milan” em um microfone pouco antes do início de uma partida da Série A em San Siro.
O ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, Brady, não é estranho ao futebol, tendo se tornado acionista do ambicioso clube inglês Birmingham City, com proprietários americanos em St Andrew's.
Ele tem visitado regularmente a região de West Midlands, aparecendo com destaque em uma série documental produzida pela Amazon Prime, e espera ver o Blues chegar à Premier League em um futuro não muito distante — superando os copresidentes do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, no processo.
Brady apoiado para trazer grandes nomes para Birmingham
Brady está sendo apoiado para ajudar a trazer mais grandes nomes para Birmingham, com o ex-zagueiro do Blues Stephen Carr dizendo recentemente ao GOAL: “Acho que é isso que eles estão buscando. No estádio que acabaram de inaugurar, dá para ver o que estão construindo — é para a Premier League, não para a Football League. Tem que ser um estádio da Premier League.
“Sei que há todas as outras coisas envolvidas, a NFL e tudo mais, mas agora eles estão se preparando para chegar onde querem. Muito ambicioso. Mas há um limite para o que você pode gastar, é simples assim. Você vê isso em Newcastle também - o clube mais rico do mundo, mas eles não podem sair comprando quem querem. É aí que eles precisam de planos.
“Eles precisam de alguns bons jogadores. Se permanecerem na Championship, consolidarem-se e depois construírem. Precisam de jogadores que cheguem. É o que podem trazer, o que lhes é restrito e o que podem gastar. Sempre tiveram uma boa academia, formam alguns bons jogadores jovens. Mas vemos que, com o estádio e tudo o mais, são muito ambiciosos.
“O estádio mostra quanto dinheiro eles vão gastar. Esse estádio só vale a pena se você estiver na Premier League, não é para a Championship — com os custos e tudo mais. Você vê o estádio do Tottenham e o que eles gastaram, eles gastaram uma fortuna, mas estão na Premier League. É um estádio da Premier League, então espero que eles consigam e subam. Acho que você verá gastos. Acho que serão controlados, não serão estúpidos, mas você verá nomes maiores voltando para Birmingham.”
Ibrahimovic presenteou Brady com a camisa nº 12.
Por enquanto, Brady está curtindo os espetáculos esportivos na Itália. Ele recebeu uma camisa do Milan com seu icônico número 12 ao lado do enigmático ex-atacante rossoneri Ibrahimovic, que agora ocupa um cargo de supervisão no time da Série A.
Brady, que participou do sorteio da Copa do Mundo de 2026 em dezembro, enquanto o principal evento da FIFA se prepara para chegar à América do Norte neste verão, viu o Milan empatar em 1 a 1 com o Como, com Rafael Leão cancelando o gol de Nico Paz no primeiro tempo. Ele viu seu compatriota Christian Pulisic entrar em campo por oito minutos, saindo do banco, com o astro da seleção americana tendo sua carga de trabalho cuidadosamente gerenciada após se recuperar de lesões infelizes nesta temporada.
Compras e esqui para Brady durante visita com tema olímpico à Itália
Brady também foi visto visitando algumas das lojas mais exclusivas de Milão enquanto estava na cidade italiana para as Olimpíadas de Inverno. Ele foi acompanhado nessa maratona de compras pelo filho mais novo, Benjamin, e pela filha, Vivian. Além de assistir aos atletas profissionais competirem por medalhas nos Jogos de Milão-Cortina, Brady também tem praticado esqui nas pistas.
