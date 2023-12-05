Todos os títulos oficiais do Vasco na história

Um dos maiores clubes do Brasil, o Vasco faz parte da história do futebol do país, do continente e do mundo. Não bastassem os vários troféus na prateleira, o clube ainda foi casa de alguns dos maiores ídolos de todo o esporte nacional, como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Além de ser dono de uma das maiores torcidas do país. Abaixo, a GOAL faz uma seleção de todos os títulos já conquistados pelo Gigante da Colina.

*levantamento contabiliza apenas os campeonatos hoje considerados oficiais