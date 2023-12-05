+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Todos os títulos oficiais do Vasco na história

Veja a lista de todos os títulos oficiais do Gigante da Colina

Um dos maiores clubes do Brasil, o Vasco faz parte da história do futebol do país, do continente e do mundo. Não bastassem os vários troféus na prateleira, o clube ainda foi casa de alguns dos maiores ídolos de todo o esporte nacional, como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Além de ser dono de uma das maiores torcidas do país. Abaixo, a GOAL faz uma seleção de todos os títulos já conquistados pelo Gigante da Colina.

*levantamento contabiliza apenas os campeonatos hoje considerados oficiais

    Libertadores da América

    • 1 título – 1998

    Em 1998, o Vasco conquistou o seu título da Copa Libertadores da América, diante do Barcelona de Guayaquil. O time carioca venceu o duelo por um placar agregado de 4 a 1.

  • Copa Mercosul

    • 1 título – 2000

    O Vasco conquistou o título da Copa Mercosul sobre o Palmeiras. A competição era um torneio realizado pela Conmebol, sendo disputada apenas por clubes dos países-membros plenos do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Em 2002, deixou de ser jogada, quando a Copa Sul-Americana ocupou o posto de torneio secundário da entidade.

  • Campeonato Sul-Americano de Campeões

    1 título – 1948

    O Campeonato Sul-Americano de Campeões foi uma competição realizada em Santiago, no Chile, em 1948, promovida pelo então campeão chileno Colo-Colo, que havia acabado de tornar-se recordista de títulos do Campeonato Chileno, e com apoio da Conmebol.

  • Campeonato Brasileiro

    • 4 títulos – 1974, 1989, 1997 e 2000

    O Vasco possui quatro títulos do Campeonato Brasileiro. O mais recente deles aconteceu em 2000, na decisão contra o São Caetano.

  • Campeonato Brasileiro da Série B

    • 1 título – 2009

    Na Série B, o Vasco conquistou o título do torneio em 2009, retornando para a elite um ano depois.

    Copa do Brasil

    • 1 título – 2011

    A Copa do Brasil de 2011 foi conquistada pelo Vasco, na decisão contra o Coritiba.

  • Torneio Rio-São Paulo

    • 3 títulos – 1958 e 1966 e 1999

    O Torneio Rio-São Paulo foi uma competição de futebol interestadual oficial disputada por clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Vasco está na lista dos maiores campeões do torneio, com três conquistas.

  • Campeonato Carioca

    • 24 títulos – 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016

    O Vasco está na lista dos maiores campeões do Campeonato Carioca, com 24 títulos, sendo 2016 a conquista mais recente.

