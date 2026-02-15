Getty
“Todos têm medo” do jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, à medida que o sensacional adolescente ganha mais uma comparação com o argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos
A ascensão meteórica de Yamal ao topo
Yamal surgiu em cena quando fez sua estreia competitiva pelo Barça com apenas 15 anos de idade. Era evidente que havia muito potencial a ser explorado em seu jogo, mas poucos sabiam o que esperar naquela fase. Ele não teria sido o primeiro jovem a enfrentar dificuldades no nível sênior.
No entanto, ele conquistou o mundo do futebol. Assinou um contrato lucrativo ao comemorar seu aniversário de 18 anos, além de herdar a icônica camisa nº 10 do Camp Nou, que a lenda do Blaugrana, Messi, usou com tanta distinção.
A pressão que a camisa traz foi aceita, com padrões individuais notáveis sendo mantidos. Parece que mais recordes pessoais serão estabelecidos na temporada 2025-26.
Yamal marcou 18 gols em todas as competições na última temporada, mas já chegou a 15 nesta temporada. Ele também tem 12 assistências em 31 partidas, com o Barcelona frequentemente buscando inspiração nele.
Yamal apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro
Depois de já ter conquistado os títulos da La Liga e do Campeonato Europeu com o clube e a seleção, Yamal acrescentou a glória da Supercopa da Espanha ao seu palmarés. Ele continua na busca pelo triunfo na Liga dos Campeões em 2026.
Ele terminou em segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2025 e é cotado para conquistar várias Bolas de Ouro nos próximos anos, assim como fez Messi, que quebrou todos os recordes. Laporte está animado para ver o que Yamal ainda tem a oferecer.
O jovem já se tornou um dos atacantes mais empolgantes do planeta, com sua habilidade de driblar os adversários e marcar gols espetaculares, deixando todas as defesas que enfrenta nervosas.
Laporte explica por que os rivais temem Yamal
Laporte admite isso, tendo testemunhado de perto as habilidades de Yamal com a Espanha, e disse à RMC Sport: “Com a bola nos pés, ele é extraordinário. Não há nenhum lateral-esquerdo no mundo que possa dizer ‘vamos lá, drible-me, vamos ver se você consegue’. Todos têm medo, todos defendem recuando, e é isso que acontece”.
“É um pouco como pensavam de Messi quando ele fazia um contra um: vamos ver para onde ele vai sair, o que vai fazer, se vai cortar, se vai acelerar, se vai parar, se vai recuar, se vai chutar de longe, se vai dar um passe preciso para o seu companheiro.”
Yamal tem procurado se distanciar regularmente do debate sobre Messi, tendo sido comparado ao astro sul-americano desde que saiu do mesmo sistema de formação da La Masia. Ele acredita que imitar o oito vezes vencedor da Bola de Ouro será “impossível”.
Yamal disse: “Acho que Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, mas ele também sabe que sou um bom jogador. Haverá respeito mútuo se jogarmos um contra o outro. Ele sabe que não estou tentando ser ele, jogar como ele ou usar o número 10 como ele. Quero seguir meu próprio caminho.”
Conquistas com o Barcelona e a Espanha
Progressos impressionantes estão sendo feitos nesse caminho, com a promessa de mais por vir. O Barcelona e a Espanha estão ansiosos para ver o adolescente evitar lesões inoportunas nas próximas semanas.
Se ele chegar ao final da temporada nacional em plena forma, Yamal fará parte da busca da Espanha pela glória na Copa do Mundo neste verão. Laporte, que retornou ao Athletic Club após passar dois anos ao lado de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, na Liga Profissional Saudita, também espera fazer parte da equipe de Luis de la Fuente.
