“Todos têm medo” do jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, à medida que o sensacional adolescente ganha mais uma comparação com o argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos

Yamal surgiu em cena quando fez sua estreia competitiva pelo Barça com apenas 15 anos de idade. Era evidente que havia muito potencial a ser explorado em seu jogo, mas poucos sabiam o que esperar naquela fase. Ele não teria sido o primeiro jovem a enfrentar dificuldades no nível sênior.

No entanto, ele conquistou o mundo do futebol. Assinou um contrato lucrativo ao comemorar seu aniversário de 18 anos, além de herdar a icônica camisa nº 10 do Camp Nou, que a lenda do Blaugrana, Messi, usou com tanta distinção.

A pressão que a camisa traz foi aceita, com padrões individuais notáveis sendo mantidos. Parece que mais recordes pessoais serão estabelecidos na temporada 2025-26.

Yamal marcou 18 gols em todas as competições na última temporada, mas já chegou a 15 nesta temporada. Ele também tem 12 assistências em 31 partidas, com o Barcelona frequentemente buscando inspiração nele.