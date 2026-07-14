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Scaloni ArgentinaGetty
Pedro Augusto Dias

Todos os técnicos campeões da Copa do Mundo na história

Copa do Mundo
Argentina x França
Argentina
França
Brasil
Inglaterra
Espanha
Itália
Alemanha

De Alberto Suppici até Lionel Scaloni, relembre todos os treinadores que levaram seleções ao título mundial

O título mundial conquistado pela Argentina sobre a França, em uma das finais mais emocionantes da história das Copas do Mundo, garantiu à Albiceleste a terceira estrela e coroou a carreira de Lionel Messi. A conquista também colocou Lionel Scaloni no seleto grupo de treinadores campeões mundiais.

Ao longo de 22 edições da Copa do Mundo, apenas um treinador conquistou o torneio em duas oportunidades: o italiano Vittorio Pozzo, campeão em 1934 e 1938. Didier Deschamps teve a chance de igualar a marca na final de 2022, mas a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis. Agora, resta saber se o técnico campeão da edição de 2026 também entrará para a história. Confira, abaixo, a lista de todos os treinadores campeões da Copa do Mundo.

  • Alberto Suppici UruguaiReprodução

    Alberto Suppici (Uruguai)

    O técnico uruguaio foi, em 1930, o primeiro a levantar a taça de campeão mundial da Fifa.

    • Publicidade
  • Vittorio Pozzo Italia World CupGetty Images

    Vittorio Pozzo (Itália)

    O italiano Vittorio Pozzo é, até hoje, o único treinador duas vezes campeão do torneio. Triunfou com a Itália em 1934 e 1938.

  • 1950 World Cup final

    Juan López Fontana (Uruguai)

    O Maracanazzo ficou marcado pelos gol de Ghiggia, mas o técnico uruguaio em 1950 era Juan López Fontana.

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  • Sepp HerbergerFIFA.com

    Sepp Herberger (Alemanha)

    Sepp Herberger foi campeão mundial pela Alemanha em 1954, na final contra a Hngria que entrou para a história sob o nome de "O Milagre de Berna".

  • Feola

    Vicente Feola (Brasil)

    O primeiro título do Brasil, em 1958, teve Vicente Feola como treinador.

  • Aymoré Moreira Brasil 1962Reprodução

    Aymoré Moreira (Brasil)

    Vicente Feola seguiria como treinador do Brasil quatro anos após a conquista na Suécia, mas adoeceu e precisou deixar o cargo. Aymoré Moreira, então, foi o escolhido para comandar a seleção brasileira e foi campeão mundial em 1962.

  • Alf RamseyGetty Images

    Alf Ramsey (Inglaterra)

    O único título da Inglaterra teve, em 1966, Alf Ramsey como treinador.

  • Zagallo Carlos Alberto Torres 1970 15 07 2018Reprodução

    Zagallo (Brasil)

    Em 1970, Zagallo tornou-se o primeiro a ser campeão mundial como jogador e como treinador.

  • Helmut Schoen West GermanyGetty Images

    Helmut Schon (Alemanha)

    Alemanha de Beckenbauer, Gerd Muller e companhia foi campeã em 1974, batendo a Holanda de Cruyff, tendo Helmut Schon na área técnica.

  • Cesar Luis Menotti Argentina 29082016Getty Images

    César Luis Menotti (Argentina)

    Menotti foi o treinador da seleção argentina no título de 1978.

  • Enzo BearzotGetty Images

    Enzo Bearzot (Itália)

    A Copa do Mundo de 1982 teve a Itália, de Enzo Bearzot, campeã.

  • Carlos Bilardo y Diego MaradonaCarlos Bilardo y Diego Maradona (1986) / Getty

    Carlos Bilardo (Argentina)

    De características de jogo diferente das de Menotti, focando mais na segurança defensiva, Bilardo foi o técnico campeão com a Argentina em 1986.

  • Beckenbauer 1990 15 07 2018Getty Images

    Franz Beckenbauer (Alemanha)

    Em 1990, Beckenbauer levou a Alemanha ao título na final sobre a seleção argentina e tornou-se, ao lado de Zagallo, o segundo a ser campeão como jogador e treinador.

  • Carlos Alberto Parreira

    Carlos Alberto Parreira (Brasil)

    Preparador físico da seleção brasileira no título de 1970, Parreira foi o treinador campeão com o Brasil em 1994.

  • Aimé Jacquet, France

    Aimé Jacquet (França)

    O primeiro título de Copa do Mundo da França, em 1998, teve Aimé Jacquet como treinador.

  • Scolari - BrazilGetty Images

    Luiz Felipe Scolari (Brasil)

    O Penta de 2002 teve Felipão como técnico do Brasil.

  • Marcello Lippi - Italy 2006Getty Images

    Marcello Lippi (Itália)

    O quarto título mundial da Itália, conquistado sobre a França em 2006, teve Marcello Lippi no comando.

  • Vicente del Bosque SpainGetty Images

    Vicente del Bosque (Espanha)

    Símbolo do futebol espanhol, Vicente del Bosque foi o técnico da Espanha no título mundial de 2010.

  • Joachim Low Mario Gotze GermanyGetty Images

    Joachim Low (Alemanha)

    Joachim Low foi o treinador da Alemanha no título conquistado em 2014, dentro do Maracanã.

  • Didier Deschamps France 2022Getty Images

    Didier Deschamps (França)

    Em 2018, Deschamps igualou-se a Zagallo e Beckenbauer com o status de campeão mundial como jogador e treinador.

  • Lionel Scaloni Copa del Mundo 2022FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

    Lionel Scaloni (Argentina)

    E o mais recente treinador campeão do mundo é Lionel Scaloni, comandante da Argentina no épico título de 2022.