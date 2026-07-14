Todos os técnicos campeões da Copa do Mundo na história

O título mundial conquistado pela Argentina sobre a França, em uma das finais mais emocionantes da história das Copas do Mundo, garantiu à Albiceleste a terceira estrela e coroou a carreira de Lionel Messi. A conquista também colocou Lionel Scaloni no seleto grupo de treinadores campeões mundiais.

Ao longo de 22 edições da Copa do Mundo, apenas um treinador conquistou o torneio em duas oportunidades: o italiano Vittorio Pozzo, campeão em 1934 e 1938. Didier Deschamps teve a chance de igualar a marca na final de 2022, mas a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis. Agora, resta saber se o técnico campeão da edição de 2026 também entrará para a história. Confira, abaixo, a lista de todos os treinadores campeões da Copa do Mundo.