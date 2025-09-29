Todos os pênaltis que Agustín Rossi já defendeu como goleiro do Flamengo

As cobranças de pênalti são um dos momentos de maior responsabilidade no futebol, quando a pressão pesa tanto para quem bate quanto para quem defende. No Flamengo, Agustín Rossi tem mostrado personalidade e tem buscado se consolidar como um goleiro de confiança nessas situações.
Desde que chegou ao clube, o argentino enfrentou 21 penalidades e conseguiu defender oito delas, incluindo a mais recente contra o Corinthians, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025.
Veja a seguir o aproveitamento do goleiro rubro-negro e todas as defesas realizadas por ele quando a bola foi para a marca da cal...
