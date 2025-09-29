Goal.com
Bruna Lima

Todos os pênaltis que Agustín Rossi já defendeu como goleiro do Flamengo

Argentino sustenta aproveitamento alto em pênaltis e revela padrão nas escolhas

As cobranças de pênalti são um dos momentos de maior responsabilidade no futebol, quando a pressão pesa tanto para quem bate quanto para quem defende. No Flamengo, Agustín Rossi tem mostrado personalidade e tem buscado se consolidar como um goleiro de confiança nessas situações.

Desde que chegou ao clube, o argentino enfrentou 21 penalidades e conseguiu defender oito delas, incluindo a mais recente contra o Corinthians, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025.

Veja a seguir o aproveitamento do goleiro rubro-negro e todas as defesas realizadas por ele quando a bola foi para a marca da cal...

  • Botafogo 4 x 1 Flamengo

    • Cobrador: Thiago Almada
    • Competição: Brasileirão 2024
  • Flamengo 0 x 2 Fluminense

    • Cobrador: Ganso
    • Competição: Brasileirão 2024

  • Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

    • Cobrador: Gabigol
    • Competição: Brasileirão 2025

  • Palmeiras 0 x 2 Flamengo

    • Cobrador: Joaquín Piquerez
    • Competição: Brasileirão 2025

  • Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo

    • Cobrador: Junior Alonso
    • Competição: Copa do Brasil 2025

  • Estudiantes 1 (2) x (4) 0 Flamengo

    • Cobradores: Gastón Benedetti e Santiago Ascacíbar
    • Competição: Libertadores 2025

  • Corinthians 1 x 2 Flamengo

    • Cobrador: Yuri Alberto
    • Competição: Brasileirão 2025

  • Aproveitamento de Rossi em pênaltis pelo Flamengo

    De 21 pênaltis batidos contra o argentino, ele defendeu oito, viu um parar na trave e sofreu 12 gols. Isso significa que 57,1% das cobranças contra ele terminaram em gol e que o aproveitamento do argentino é de 38,1%. A maioria de suas defesas aconteceu quando pulou para a direita, seu lado preferido.

