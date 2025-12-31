Todos os vencedores do prêmio Rei da América na história

Realizado desde 1971, a premiação do Rei da América consagra o melhor jogador da América do Sul de cada temporada. A eleição é feita através da votação de jornalistas de todo o continente e só pode incluir jogadores sul-americanos que atuam em clubes e seleções da região (Com exceção das edições de 1978, 2002 e 2007).

Anteriormente dado pelo jornal venezuelano El Mundo, passou a ser dado por outro jornal a partir de 1986, o El País do Uruguai, que permanece até os dias atuais.

A GOAL te lista todos os nomes que já venceram o prêmio, entre eles, muitos brasileiros.