+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
GOAL

Todos os vencedores do prêmio Rei da América na história

Celebrado desde 1971, a premiação é dada ao melhores jogadores sul-americanos de cada temporada

Realizado desde 1971, a premiação do Rei da América consagra o melhor jogador da América do Sul de cada temporada. A eleição é feita através da votação de jornalistas de todo o continente e só pode incluir jogadores sul-americanos que atuam em clubes e seleções da região (Com exceção das edições de 1978, 2002 e 2007).

Anteriormente dado pelo jornal venezuelano El Mundo, passou a ser dado por outro jornal a partir de 1986, o El País do Uruguai, que permanece até os dias atuais.

A GOAL te lista todos os nomes que já venceram o prêmio, entre eles, muitos brasileiros.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FRANCE-PELEAFP

    Os primeiros anos

    • Tostão (Cruzeiro) - 1971
    • Teófilo Cubillas (Alianza Lima) - 1972
    • Pelé (Santos) - 1973
    • Elías Figueroa (Internacional) - 1974/75/76
    • Zico (Flamengo) - 1977
    • Mario Kempes (Valencia-ESP) - 1978
    • Diego Maradona (Argentinos Juniors) - 1979/80
    • Publicidade
  • Socrates Brazil 1982Getty Images

    A década de 1980

    • Zico (Flamengo) - 1981/82
    • Sócrates (Corinthians) - 1983
    • Enzo Francescoli (River Plate) - 1984
    • Romerito (Fluminense) - 1985
    • Antonio Alzamendi (River Plate) - 1986
    • Carlos Valderrama (Deportivo Cali) - 1987
    • Ruben Paz (Racing Club) - 1988
    • Bebeto (Vasco) - 1989
  • martin palermo guillermo barros schelotto boca real madrid copa intercontinental 2000@tphoto2005

    Os anos 1990

    • Raúl Amarilla (Olimpia) - 1990
    • Oscar Ruggeri (Vélez Sársfield) - 1991
    • Raí (São Paulo) - 1992
    • Carlos Valderrama (Junior Barranquilla) - 1993
    • Cafu (São Paulo) - 1994
    • Enzo Francescoli (River Plate) - 1995
    • Chilavert (Vélez Sársfield) - 1996
    • Marcelo Salas (River Plate) - 1997
    • Martín Palermo (Boca Juniors) - 1998
    • Javier Saviola (River Plate) - 1999

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SOC-LIBERTADORES FINAL-BOCA-CRUZ AZULAFP

    Os anos 2000

    • Romário (Vasco) - 2000
    • Juan Román Riquelme (Boca Juniors) - 2001
    • Cardozo (Toluca, Méx) - 2002
    • Carlos Tévez (Boca Juniors) - 2003/04/05
    • Matías Fernández (Colo-Colo) - 2006
    • Salvador Cabañas (América do México) - 2007
    • Verón (Estudiantes) - 2008/09
    • D'Alessandro (Internacional) - 2010
  • Atletico Mineiro v Botafogo: Final - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Os últimos anos

    • Neymar (Santos) - 2011/12
    • Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG) - 2013
    • Teófilo Gutiérrez (River Plate) - 2014
    • Carlos Sánchez (River Plate) - 2015
    • Miguel Borja (Atlético Nacional) - 2016
    • Luan (Grêmio) - 2017
    • Gonzalo Martínez (River Plate) - 2018
    • Gabriel Barbosa (Flamengo) - 2019
    • Marinho (Santos) - 2020
    • Julián Álvarez (River Plate) - 2021
    • Pedro (Flamengo) - 2022
    • Germán Cano (Fluminense) - 2023
    • Luiz Henrique (Botafogo) - 2024
    • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) - 2025
0