Todos os títulos oficiais do São Paulo na história

Veja a lista completa de títulos do Tricolor Paulista

Hexacampeão brasileiro, tri da América, tri do mundo... e agora campeão da Copa do Brasil Este é o São Paulo. Com 12 títulos internacionais, o Tricolor Paulista é o maior campeão de competições extranacionais do Brasil. E claro, também um dos maiores vencedores do país. Além dos canecos, grandes figuras do futebol mundial passaram pelo clube do Morumbi. Rogério Ceni, Raí e Telê Santana são apenas dois exemplos de ídolos de uma das torcidas mais apaixonadas do País. Dessa forma, a GOAL te mostra, abaixo, todos os títulos conquistados pelo São Paulo.

*levantamento contabiliza apenas os campeonatos hoje considerados oficiais