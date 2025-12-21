+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians 2012
GOAL

Todos os títulos oficiais do Corinthians na história

Veja a lista completa de títulos no hall de troféus do Alvinegro Paulista

O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro e mundial, com uma coleção de títulos oficiais que faz jus a este status. Desde a coleção de Campeonatos Paulistas até a emocionante Copa Libertadores de 2012 e além, a trajetória dos principais troféus do Timão é uma saga cheia de personagens memoráveis e momentos inesquecíveis. Dessa forma, a GOAL te mostra, abaixo, todos os títulos conquistados pelo Corinthians.

*levantamento contabiliza apenas os campeonatos hoje considerados oficiais

  • Ramon Vasco x Corinthians Mundial de clubes 2000 MaracanãGetty Images

    Mundial de Clubes

    • 2 títulos: 2000 e 2012

    O primeiro título mundial do Corinthians foi conquistado em 2000. Nessa competição, o Corinthians derrotou equipes de prestígio, incluindo o Vasco da Gama na final. O segundo título mundial do Corinthians veio em 2012, quando o clube venceu a edição realizada no Japão. Na final, o Corinthians enfrentou o Chelsea, um dos principais clubes da Inglaterra, e venceu por 1 a 0, com um gol de Paolo Guerrero.

  • Corinthians Boca Copa Libertadores 2012Getty Images

    Libertadores da América

    • 2012

    Em 2012, o Corinthians conquistou a Copa Libertadores da América, um dos títulos mais cobiçados do futebol sul-americano. A equipe, liderada pelo técnico Tite, teve uma campanha impressionante, culminando na vitória sobre o Boca Juniors na final, com um agregado de 3 a 1.

  • Recopa Sul-Americana

    • 2013

    O Corinthians conquistou a Recopa Sul-Americana, um torneio que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Timão enfrentou o São Paulo e venceu a série com um agregado de 4 a 1.

  • Campeonato Brasileiro

    • 7 títulos - 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

    O Corinthians conquistou sete títulos do Campeonato Brasileiro em sua história, sendo 2017 o ano mais recente. Essas conquistas são um reflexo da consistência e do sucesso do clube ao longo das décadas, destacando-se como uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro.

  • Corinthians Copa do Brasil campeãoGetty Images

    Copa do Brasil

    • 4 títulos: 1995, 2002, 2009 e 2025

    O Corinthians conquistou quatro títulos da Copa do Brasil em sua história, nos anos de 1995, 2002, 2009 e 2025, se tornando uma das equipes mais vencedoras do torneio.

  • Supercopa do Brasil

    • 1991

    Na segunda edição da Supercopa do Brasil, em 1991, o Corinthians bateu o Flamengo por 1 a 0 e conquistou o primeiro e único título da competição.

  • Campeonato Brasileiro da Série B

    • 2008

    A conquista da Série B de 2008 foi um marco importante na história do Corinthians. O clube havia sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Sob a liderança do técnico Mano Menezes, o Corinthians teve uma campanha sólida e conquistou o título da Série B, garantindo seu retorno à Série A.

  • Torneio Rio-São Paulo

    • 5 títulos: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

    O Rio-São Paulo foi uma competição de futebol disputada entre clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Corinthians conquistou cinco edições desse torneio nos anos de 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002.

  • Campeonato Paulista

    • 30 títulos - 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019

    O Corinthians é um gigante do futebol paulista, detendo o impressionante recorde de 30 títulos do Campeonato Paulista, tornando-se o maior campeão do estado de São Paulo. O Timão é uma paixão para milhões de torcedores em São Paulo e em todo o Brasil.

