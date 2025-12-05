Todos os grupos do Brasil na história das Copas do Mundo

Começou a contagem regressiva. A Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, em 2026, será a 23ª edição do maior dos campeonatos de futebol. O Brasil chega para o torneio sonhando o Hexa, para acabar com o jejum de 24 anos sem conquistar o troféu.

Na última edição do Mundial, a seleção brasileira caiu mais uma vez nas quartas de final, sendo eliminada pela Croácia, nos pênaltis. A Argentina de Lionel Messi terminou com o título, no Qatar.

O sorteio para a definição dos grupos para a Copa do Mundo que será realizada em conjunto por EUA, México e Canadá foi realizado nesta sexta-feira (05), e a Canarinho já conheceu os seus adversários: Marrocos, Haiti e Escócia. E aproveitando que o clima de Copa do Mundo já começou, relembre quais foram os outros grupos do Brasil na história da competição.