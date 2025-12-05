+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lizie Rodrigues

Todos os grupos do Brasil na história das Copas do Mundo

A seleção brasileira já conhece sua chave para o Mundial de 2026, realizado na América do Norte

Começou a contagem regressiva. A Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, em 2026, será a 23ª edição do maior dos campeonatos de futebol. O Brasil chega para o torneio sonhando o Hexa, para acabar com o jejum de 24 anos sem conquistar o troféu.

Na última edição do Mundial, a seleção brasileira caiu mais uma vez nas quartas de final, sendo eliminada pela Croácia, nos pênaltis. A Argentina de Lionel Messi terminou com o título, no Qatar. 

O sorteio para a definição dos grupos para a Copa do Mundo que será realizada em conjunto por EUA, México e Canadá foi realizado nesta sexta-feira (05), e a Canarinho já conheceu os seus adversários: Marrocos, Haiti e Escócia. E aproveitando que o clima de Copa do Mundo já começou, relembre quais foram os outros grupos do Brasil na história da competição.

  • Brasil Copa do Mundo 1930Divulgação/CBF

    1930 (Iugoslávia e Bolívia)

    A Copa do Mundo de 1930, realizada no Uruguai, contou com 13 seleções. Os grupos, portanto, tiveram um número desigual: foram três chaves com três times e uma única com quatro equipes. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avançava para as semifinais, transformando cada jogo em uma verdadeira decisão.

    O Brasil, que foi cabeça de chave, ficou no Grupo 2 ao lado de Iugoslávia e Bolívia. Mas a derrota por 2 a 1 frente aos iugoslavos, que avançariam às semifinais, fez a diferença, apesar da posterior goleada brasileira (4 a 0) sobre a Bolívia. Naquele Mundial, a seleção brasileira ficou na segunda posição de seu grupo.

  • 1934 e 1938: Copas sem fase de grupos

    As segunda e terceira edições da Copa do Mundo FIFA, ambas conquistadas pela Itália, protagonizaram uma situação curiosa: o regulamento não previa a formação de grupos. Foi um mata-mata puro, do início até o fim.

    Em 1934, o Brasil perdeu logo em seu primeiro jogo, com derrota por 3 a 1 contra a Espanha. Já em 1938 um selecionado cuja estrela principal foi Leônidas da Silva conseguiu chegar até a semifinal e só caiu perante a poderosa Itália – antes, venceu Polônia e Tchecoslováquia. Após a eliminação os brasileiros venceram da Suécia na disputa pelo terceiro lugar.

  • Brazil, 1950 World CupGetty Images

    1950 (Iugoslávia, Suíça e México)

    Se os Mundiais de 1934 e 38 foram marcados pela ausência de uma fase de grupos, a Copa do Mundo de 1950 foi decidida até o final em diversos grupos.

    O torneio realizado no Brasil contou com quatro grupos: duas chaves com quatro equipes cada, uma com três e outra com apenas duas seleções. Os times vencedores destes grupos decidiriam o título em um quadrangular – ou seja, uma nova fase de grupos, desta vez com quatro seleções.

    A seleção brasileira foi líder do Grupo 1, que contava com os seguintes países: Iugoslávia, Suíça e México. Já no quadrangular final, enfrentou Suécia, Espanha... e o Uruguai, que acabou levando a melhor justamente no jogo que valeu o título. O Maracanazo é uma marca eterna.

  • Seleção Brasileira Brasil Copa do Mundo 1954Divulgação/CBF

    1954 (México, Iugoslávia... e França?)

    Ufa! Agora sim temos um formato um pouco mais parecido com o que passou a ser tradicional. No Mundial de 1954, a seleção brasileira (que agora passava a jogar de camisas amarelas) ficou em primeiro lugar no Grupo 1: goleou o México por 5 a 0 e empatou com a Iugoslávia por 1 a 1.

    Mas ainda temos confusão: naquela Copa do Mundo, avançavam os dois primeiros de cada grupo. Cada chave contava com quatro seleções, mas cada seleção só enfrentava duas equipes de cada grupo. Ou seja, apesar de a França ter estado naquele Grupo 1 o Brasil não precisou enfrentar os Bleus.

  • Brazil 1958 BelliniGetty

    1958 (Áustria, Inglaterra e União Soviética)

    Agora, sim! Fase de grupos com todos enfrentando todos de suas respectivas chaves, com os classificados avançando para o mata-mata – que ia das quartas de final até a grande decisão.

    O Brasil, sabemos, foi campeão pela primeira vez na Suécia. E enfrentou os seguintes times no Grupo 4 da competição: Áustria (vitória por 3 a 0), Inglaterra (0 a 0) e União Soviética (vitória por 2 a 0).

  • GarrinchaGetty Images

    1962 (México, Tchecoslováquia e Espanha)

    No caminho rumo ao bicampeonato, em um Mundial marcado pela genialidade de Garrincha, o Brasil ficou na primeira posição do Grupo 3, que também tinha México, Tchecoslováquia e Espanha.

  • Pelé Brasil Copa do Mundo de 1966Arquivo Nacional/Correio da Manhã

    1966 (Portugal, Hungria e Bulgária)

    Depois de duas conquistas históricas, a Copa do Mundo de 1966 não reservou boas lembranças ao Brasil. Já envelhecida, a Seleção caiu na fase de grupos: ficou terceira posição em uma chave que contava com Portugal, Hungria e Bulgária.

  • Brazil 1970 World Cupwww.fifa.com

    1970 (Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia)

    No caminho rumo ao Tri, a seleção brasileira teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo realizada no México. Venceu a Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia.

  • Marinho Chagas Brasil Copa do Mundo 1974Divulgação/CBF

    1974 (Iugoslávia, Escócia, Zaire)

    A Copa do Mundo de 1974, realizada na Alemanha Ocidental, voltou a ter duas fases distintas de grupos. Os dois primeiros de cada chave avançavam ainda para um quadrangular antes da grande final ser definida.

    Naquela edição, o Brasil se classificou na segunda posição do Grupo 2: empatou com Iugoslávia e Escócia, antes de vencer o Zaire (3 a 0). No quadrangular que valia vaga para a final, ficou atrás da Holanda, também tendo enfrentado Alemanha Oriental e Argentina.

  • Nelinho Brasil Itália Copa do Mundo 1978Divulgação/CBF

    1978 (Áustria, Espanha e Suécia)

    Com o mesmo formato do Mundial anterior, o Brasil ficou na segunda posição do Grupo 3 – atrás da Áustria, mas à frente de Espanha e Suécia.

    No quadrangular que valia vaga na final, ficou atrás da Argentina – e à frente de Polônia e Peru.

  • Zico 1982Getty Images

    1982 (União Soviética, Escócia e Nova Zelândia)

    No Mundial realizado na Espanha, a seleção treinada por Telê Santana teve aproveitamento de 100% no Grupo 6. Venceu a União Soviética, Escócia e a Nova Zelândia.

    No quadrangular que valia vaga para a decisão, ficou atrás da Itália – e à frente da Argentina.

  • Seleção brasileira Copa do Mundo 1986Divulgação/CBF

    1986 (Espanha, Argélia e Irlanda do Norte)

    Sem grandes complicações, o segundo Mundial realizado no México voltou a ter fase de grupos seguido por mata-matas. O Brasil venceu os três jogos do Grupo D, contra Espanha, Argélia e Irlanda do Norte.

  • Copa do Mundo 1990 08102014Getty Images

    1990 (Suécia, Costa Rica e Escócia)

    Antes de cair para a Argentina, nas oitavas de final do torneio realizado na Itália, o Brasil venceu todos os seus três jogos no Grupo C. Levou a melhor sobre a Suécia, Costa Rica e Escócia.

  • Mauro Silva Brazil 1994 World CupPATRICK HERTZOG

    1994 (Rússia, Camarões e Suécia)

    No caminho do Tetra, conquistado nos Estados Unidos, o Brasil ficou na primeira posição no Grupo B. Venceu a Rússia, Camarões e empatou com a Suécia.

  • Ronaldo Brazil 1998Getty

    1998 (Escócia, Marrocos e Noruega)

    Em território francês, a seleção brasileira venceu a Escócia, o Marrocos e perdeu para a Noruega. Ainda assim, terminou na primeira posição do Grupo A.

  • Juninho Paulista Brazil 2002Getty Images

    2002 (Turquia, China e Costa Rica)

    Antes de gritarmos “É Penta!!!”, o Brasil teve 100% de aproveitamento no Grupo C. No Mundial disputado em conjunto na Coreia do Sul e Japão, as vitórias brasileiras na fase de grupos foram todas em solo coreano. O time treinado por Felipão venceu a Turquia, China e Costa Rica.

  • Ronaldinho Brazil 2006Getty

    2006 (Croácia, Austrália e Japão)

    Sem muito brilho, o Brasil venceu todos os seus desafios no Grupo F do Mundial de 2006 e ficou na liderança do grupo. A Seleção bateu as seguintes equipes: Croácia, Austrália e Japão.

  • Kaka Brazil 2010

    2010 (Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal)

    Na primeira Copa do Mundo disputada na África, os brasileiros enfrentaram a Coreia do Norte (vitória por 2 a 1), Costa do Marfim (vitória por 3 a 1) e Portugal (0 a 0). O time treinado por Dunga terminou na primeira posição do Grupo G.

  • Guillermo Ochoa Mexico Brazil 2014 World CupFabrice Coffrini

    2014 (Croácia, México e Camarões)

    Antes de chegar na semifinal e levar um 7 a 1 histórico contra a Alemanha, o Brasil ficou na liderança de sua chave no torneio realizado em solo brasileiro.

    Aquela seleção brasileira esteve no Grupo A e os resultados foram os seguintes: 3 a 1 sobre a Croácia, 0 a 0 com o México e 4 a 1 sobre Camarões.

  • Neymar Brazil 2018Getty Images

    2018 (Suíça, Costa Rica e Sérvia)

    Na Copa do Mundo realizada na Rússia, a seleção treinada por Tite liderou o Grupo E. Os resultados foram os seguintes: 1 a 1 com a Suíça, 2 a 0 na Costa Rica e 2 a 0 sobre a Sérvia.

  • Brazil v Serbia: Group G - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022 (Suíça, Sérvia e Camarões)

    Em 2022, a seleção brasileira estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Depois, bateu a Suíça por 1 a 0. A derrota por 1 a 0 contra Camarões veio com a equipe canarinho já classificada às oitavas de final. 

  • FBL-SEN-BRA-FRIENDLYAFP

    2026 (Marrocos, Haiti e Escócia)

    Após sorteio realizado nos EUA, ficou definido que o Brasil vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.