Todos os narradores de futebol da Globo

Acompanhe a lista das vozes que fazem narração das partidas de futebol do canal

"Goooooooooooooooooooooooool".

Não há como negar: o brasileiro está sempre de olho em quem vai narrar o jogo do seu time. Apesar de aparecer pouco em frente às câmeras, o narrador é sempre capaz de criar um vínculo com o torcedor, algo como um fiel parceiro que sempre lhe acompanha nas jornadas futebolísticas com informações, dados e estatísticas.

Abaixo, portanto, a GOAL te mostra todos os narradores de futebol da TV Globo...