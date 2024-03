Todos os clássicos de Fernando Diniz como técnico do Fluminense

Comandando o Fluminense contra os três rivais, somando as duas passagens o treinador tem cerca de 30% de aproveitamento; veja

A carreira do técnico Fernando Diniz no Fluminense é marcada por uma série de confrontos acirrados nos últimos anos, especialmente nos clássicos cariocas contra seus rivais Flamengo, Vasco e Botafogo. Sua segunda passagem pelo clube tricolor é considerada um sucesso, levando em conta a conquista da Copa Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana. Além disso, Diniz ganhou destaque ao assumir interinamente o comando da seleção brasileira.

Com um estilo de jogo caracterizado pela posse de bola e pela busca incessante pelo ataque, Diniz é reconhecido como um dos treinadores mais promissores do cenário futebolístico brasileiro na atualidade.

No entanto, quando se trata dos clássicos no comando do Flu, o treinador não tem carregado um bom retrospecto. Em um levantamento realizado, constatou-se que o treinador disputou 30 partidas contra Flamengo, Vasco e Botafogo, acumulando seis vitórias, nove empates e 16 derrotas, o que resulta em um aproveitamento na casa dos 30%. Considerando esses números, a GOAL destaca o desempenho do treinador.

