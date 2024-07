Todos os campeonatos e direitos de transmissão da CazéTV

Fundada em 2022, a CazéTV é gerenciada pela Livemode, contrata pela Fifa para repassar suas transmissões ao Brasil

Fundada pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, inicialmente para transmitir a Copa do Mundo, a CazéTV se tornou um dos maiores cases de sucesso na internet. Com um no YouTube, retransmitido na Twitch, Prime Video e Samsung TV Plus, a "emissora" se especializou na transmissão de eventos esportivos, especialmente ligados ao futebol.

Após o sucesso da transmissão inicial, a CazéTV expandiu seu portfólio para incluir a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, o Campeonato Carioca de 2023, o Brasileirão de 2023, os Jogos Pan-Americanos de 2023, a Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2023, os Jogos Olímpicos de 2024, o Campeonato Paulista de 2024, a Liga Europa e a Liga Conferência Europa da UEFA, a Eurocopa de 2024, entre outros eventos.

Com exceção dos jogos do Campeonato Brasileiro, devido a um contrato específico, todas as transmissões do canal são gratuitas. A CazéTV se tornou o maior canal de esportes da internet brasileira, consolidando-se como uma referência na transmissão esportiva online.

Abaixo, a GOAL destaca as competições atuais que a emissora transmite na internet e as competições já transmitidas no canal.