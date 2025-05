Neymar, Marquinhos, Ronaldinho Gaúcho e mais: TODOS os brasileiros que jogaram no Paris Saint-Germain

Em busca do título inédito da Champions League, PSG tem Marquinhos e Beraldo em seu elenco atual

Fundado somente em 1970, o Paris Saint-Germain é um clube relativamente novo no cenário do futebol mundial, se compararmos com outros tantos.

No entanto, especialmente com a chegada do aporte financeiro do Catar, os parisienses se colocaram com um dos principais times do planeta e passaram a frequentar a primeira prateleira da Europa com frequência.

Por outro lado, mesmo em um período menos endinheirado, inúmeros jogadores brasileiros de destaque passaram pelo clube francês. Enquanto hoje temos apenas Marquinhos e Beraldo no atual elenco, outros tantos defenderam o clube em quase 55 anos de história.

Mais artigos abaixo

Abaixo, a GOAL lista todos os atletas tupiniquins que vestiram a camisa do PSG pelo menos uma vez.