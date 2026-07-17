Todas as finais de Copa do Mundo da Argentina

A seleção da Argentina é uma das mais tradicionais e vitoriosas da história do futebol. Tricampeã mundial, a Albiceleste chega à final da Copa do Mundo de 2026 em busca do tetracampeonato e da possibilidade de conquistar dois títulos consecutivos, feito que não acontece desde o bicampeonato do Brasil, em 1958 e 1962. Atual campeã do mundo, a equipe comandada por Lionel Scaloni volta a disputar a decisão quatro anos após a campanha histórica no Qatar.

Em sua história, a seleção argentina já disputou sete finais de Copa do Mundo. Até aqui, conquistou os títulos de 1978, 1986 e 2022, além de ter ficado com o vice-campeonato em 1930, 1990 e 2014. A decisão de 2026, diante da Espanha, marca a sétima presença da Albiceleste em uma final e mantém o país entre as seleções mais bem-sucedidas da história do torneio.

Confira, abaixo, como foram todas as decisões de Copa do Mundo da Argentina.