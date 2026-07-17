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Lionel Messi Argentina 2022 World CupGetty
Pedro Augusto Dias

Todas as finais de Copa do Mundo da Argentina

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Argentina
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De 1930 até 2014, a seleção argentina teve suas alegrias e tristezas em grandes decisões de Mundial

A seleção da Argentina é uma das mais tradicionais e vitoriosas da história do futebol. Tricampeã mundial, a Albiceleste chega à final da Copa do Mundo de 2026 em busca do tetracampeonato e da possibilidade de conquistar dois títulos consecutivos, feito que não acontece desde o bicampeonato do Brasil, em 1958 e 1962. Atual campeã do mundo, a equipe comandada por Lionel Scaloni volta a disputar a decisão quatro anos após a campanha histórica no Qatar.

Em sua história, a seleção argentina já disputou sete finais de Copa do Mundo. Até aqui, conquistou os títulos de 1978, 1986 e 2022, além de ter ficado com o vice-campeonato em 1930, 1990 e 2014. A decisão de 2026, diante da Espanha, marca a sétima presença da Albiceleste em uma final e mantém o país entre as seleções mais bem-sucedidas da história do torneio. 

Confira, abaixo, como foram todas as decisões de Copa do Mundo da Argentina.

  • argentina mundial 1930

    Uruguai 4 x 2 Argentina – 1930

    A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai e conquistada pelos donos da casa. A final contra os argentinos lotou o recém-inaugurado Estádio Centenário, com milhares de argentinos cruzando o Rio da Prata para se fazerem presentes.

    Os uruguaios abriram o placar, mas a seleção argentina chegou a conseguir a virada para 2 a 1. Entretanto, a Celeste conseguiu se recuperar e o placar final de 4 a 2 sacramentou o primeiro vice-campeonato albiceleste.

    • Publicidade
  • Mario Kempes Celebrate, Netherlands Vs. Argentina World Cup 1978Social

    Argentina 3 x 2 Holanda – 1978

    O primeiro título mundial da Argentina foi conquistado dentro de casa, em meio a chuva de papéis picados e gols de Mário Kempes. A equipe treinada por César Luís Menotti levou a melhor sobre a Holanda na grande final: 3 a 1 na prorrogação.

  • Diego Maradona 1986

    Argentina 3x2 Alemanha – 1986

    O Mundial de 1986, no México, teve o brilho e protagonismo de Diego Armando Maradona. Comandados pelo seu eterno camisa 10, os argentinos chegaram na final e bateram a Alemanha... seria só o início de uma grande história de rivalidade.

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  • Lothar Matthaus Diego Maradona World Cup 1990Getty Images

    Alemanha 1 x 0 Argentina – 1990

    Quatro anos após o encontro na finalíssima disputada no México, argentinos e alemães voltaram a duelar na decisão do Mundial realizado na Itália, em 1990. E desta vez quem saiu feliz foi a equipe europeia. A vitória por 1 a 0 foi garantida com gol de pênalti anotado por Andreas Brehme.

  • Lionel Messi Argentina 2014Getty

    Alemanha 1 x 0 Argentina - 2014

    Uma final disputada dentro do Maracanã sempre é especial. Em 2014, foi apenas para os alemães. A equipe teutônica venceu por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Mario Gotze. Além da derrota, a lembranças de gols perdidos por Higuaín e Messi ficaram como um sabor azedo.

  • Messi AlvarezGetty/GOAL

    Argentina 3 (4) x (2) 3 França - 2022

    Na Copa do Mundo de 2022, a Argentina voltou a uma final 36 anos depois do último título e protagonizou uma das decisões mais marcantes da história do torneio. Após empatar por 3 a 3 com a França em um jogo repleto de reviravoltas, a Albiceleste conquistou o tricampeonato mundial ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis. Lionel Messi marcou dois gols na decisão, realizou o sonho de levantar a taça e consolidou seu legado, enquanto Emiliano Martínez brilhou nas cobranças para garantir o título argentino.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Espanha x Argentina - 2026

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