Quantos títulos Harry Kane conquistou como jogador?

O inglês conquistou seu primeiro troféu oficial após 15 anos como jogador de futebol profissional

O 34º título do Bayern de Munique no Campeonato Alemão veio com um gostinho especial para um dos principais atacantes da geração. Harry Kane, enfim, conquistou seu primeiro título. Aos 31 anos, o camisa 9 quebrou o jejum de 15 anos e levantou o primeiro troféu de sua carreira, sendo protagonista e momentaneamente artilheiro da equipe na competição e na temporada.

Kane encerra uma longa espera que o acompanhava desde o início de sua carreira profissional. Revelado pelo Tottenham, estreou na equipe principal em 2011 e, apesar de grandes atuações, ainda não havia conquistado um título oficial. Bateu na trave em diversas ocasiões importantes - como na final da Champions League 2018/19, pelo Spurs, e nas Eurocopas de 2021 e 2024, com a seleção inglesa. Além disso, acumulou vices da Premier League e da Copa da Liga Inglesa.

Sua redenção veio na Baviera, embora tenha passado em branco na primeira temporada com a camisa do Bayern. A consagração, no entanto, chegou - ainda que com um certo atraso - e colocou fim a um dos tabus mais discutidos do futebol recente.

Confira abaixo o retrospecto de títulos de Harry Kane, incluindo conquistas não oficiais e os diversos prêmios individuais que o consagram como um dos maiores goleadores da atualidade e o maior artilheiro da história da seleção inglesa.