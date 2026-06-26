"Tirem ele de lá!" Lothar Matthäus implora a Julian Nagelsmann para que mude seus planos para a Copa do Mundo

“Não vejo o Joshua em campo como o conheço há anos”, continuou Matthäus. No Bayern, onde Kimmich joga no meio-campo, ele é “de classe mundial absoluta”, explicou o campeão mundial de 1990. E na seleção nacional? “Pela linguagem corporal e pelo posicionamento, não o vejo como alguém que lidera a equipe, que exerce influência quando as coisas não estão indo bem”, disse Matthäus. Na lateral direita, ele “de alguma forma não consegue” fazer isso.

O debate sobre o posicionamento do capitão da seleção nacional volta a ganhar força agora, apesar da decisão de Nagelsmann — que, na verdade, já estava definida muito antes da Copa do Mundo —, também porque, em especial, o companheiro de Kimmich no meio-campo do Bayern está tendo uma atuação enigmática e fraca na Copa do Mundo. Contra o Equador, Aleksandar Pavlovic mais uma vez não teve um bom dia, parecendo, assim como nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, lento e sem inspiração, e teve que sair no intervalo, como era de se esperar. Felix Nmecha, que até então vinha fazendo um torneio forte, foi o responsável pelo empate provisório no primeiro tempo com uma perda de bola imperdoável.

Apesar disso, o técnico da seleção alemã atestou que a dupla no meio-campo teve um desempenho “bom”. Kimmich, segundo ele, foi na Euro 2024 um “excelente lateral-direito com, de longe, os melhores números”. E, acima de tudo: “Não quero abrir mão nem do Felix nem do Pavlo.”