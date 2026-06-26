“Façam um favor a ele e tirem-no de lá atrás”, implorou Matthäus ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no jornal *Bild*, pedindo que ele reconsiderasse seu plano de escalar Kimmich como lateral-direito. O jogador com mais partidas pela seleção alemã acredita que o jogador de 31 anos, em sua posição atual, “não tem a influência” que “eu esperaria de um capitão”. Kimmich se esforça, “mas não está onde deveria estar”.
Traduzido por
"Tirem ele de lá!" Lothar Matthäus implora a Julian Nagelsmann para que mude seus planos para a Copa do Mundo
“Não vejo o Joshua em campo como o conheço há anos”, continuou Matthäus. No Bayern, onde Kimmich joga no meio-campo, ele é “de classe mundial absoluta”, explicou o campeão mundial de 1990. E na seleção nacional? “Pela linguagem corporal e pelo posicionamento, não o vejo como alguém que lidera a equipe, que exerce influência quando as coisas não estão indo bem”, disse Matthäus. Na lateral direita, ele “de alguma forma não consegue” fazer isso.
O debate sobre o posicionamento do capitão da seleção nacional volta a ganhar força agora, apesar da decisão de Nagelsmann — que, na verdade, já estava definida muito antes da Copa do Mundo —, também porque, em especial, o companheiro de Kimmich no meio-campo do Bayern está tendo uma atuação enigmática e fraca na Copa do Mundo. Contra o Equador, Aleksandar Pavlovic mais uma vez não teve um bom dia, parecendo, assim como nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, lento e sem inspiração, e teve que sair no intervalo, como era de se esperar. Felix Nmecha, que até então vinha fazendo um torneio forte, foi o responsável pelo empate provisório no primeiro tempo com uma perda de bola imperdoável.
Apesar disso, o técnico da seleção alemã atestou que a dupla no meio-campo teve um desempenho “bom”. Kimmich, segundo ele, foi na Euro 2024 um “excelente lateral-direito com, de longe, os melhores números”. E, acima de tudo: “Não quero abrir mão nem do Felix nem do Pavlo.”
- Getty Images Sport
Seleção de Nagelsmann para a Copa do Mundo: Kimmich é praticamente insubstituível na lateral direita
Além disso, o problema é que Nagelsmann não incluiu nenhum lateral-direito de formação na convocação para a Copa do Mundo. Kimmich, portanto, é praticamente insubstituível nessa posição. Nathaniel Brown, que foi poupado contra o Equador por estar contundido, poderia ajudar nessa função e trocar de lado, mas, nesse caso, David Raum — que se mostrou bastante instável na última partida da fase de grupos — teria que jogar pela esquerda. Como alternativa, Nagelsmann poderia mudar para uma defesa de três, com Waldemar Anton ao lado de Antonio Rüdiger e Jonathan Tah.
Em 2023, Nagelsmann havia iniciado seu mandato com Kimmich no meio-campo. Ele o deslocou para a direita para a Eurocopa em casa, depois o mandou de volta ao meio-campo, para então escalá-lo novamente como lateral-direito em outubro de 2025.
Apesar de tudo, Nagelsmann deixou uma pequena porta aberta antes das oitavas de final na próxima segunda-feira. Embora “não esteja planejada” mais uma mudança nessa alternância com Kimmich, ele também afirmou: “No futebol, não se deve descartar nada.”
E o próprio Kimmich? Ele manteve sua postura diplomática de sempre. É “exclusivamente uma decisão do técnico”; o que importa é onde Nagelsmann sentir que “eu posso ajudar melhor”, garantiu o capitão: “É lá que ele vai me escalar. E é lá que eu vou jogar.”