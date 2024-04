Confira tudo sobre a carreira do treinador que liderou a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo

Grandes treinadores brasileiros marcaram a história do futebol nacional ao longo do tempo. Certamente, Tite é um dos comandantes recentes que entraram para esse “hall” de técnicos históricos. Logo após deixar a Seleção Brasileira, o técnico foi especulado em alguns dos maiores clubes do Brasil e até do exterior, e somente no final de 2023 optou por assumir o comando do Flamengo, onde segue até o momento.

Após um período curto como jogador de futebol, Adenor Leonardo Bacchi (seu nome de registro) conquistou grandes títulos como treinador no Brasil, principalmente por Grêmio, Internacional e Corinthians, alcançando seu auge ao se tornar o técnico da Seleção Brasileira. Abaixo, a GOAL te mostra os times e títulos de Tite como técnico.