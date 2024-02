Os times e títulos de Tiago Nunes como técnico

Campeão da Copa Sul-Americana de 2018, Tiago Nunes é considerado um dos treinadores promissores da nova geração do país

Após o notável sucesso no Athletico entre 2018 e 2019, onde conquistou títulos e projetou jogadores internacionalmente, Tiago Nunes foi amplamente reconhecido como o melhor treinador da nova geração do futebol brasileiro. No entanto, os resultados subsequentes não refletiram uma ascensão clara em sua carreira. Após experiências menos bem-sucedidas no Corinthians, Grêmio e Ceará, Tiago Nunes tomou a decisão de embarcar em uma jornada no futebol peruano.

Nessa nova empreitada, Tiago Nunes conduziu o Sporting Cristal até a fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, atraindo a atenção de John Texto para liderar o projeto do Botafogo. Porém, o treinador resistiu pouco mais de três meses no cargo de técnico do Glorioso. Abaixo, a GOAL destaca os times e títulos da carreira de Tiago nunes.