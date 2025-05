Os times e títulos de Luis Enrique como técnico

No comando do PSG desde 2023, treinador espanhol tem um currículo de respeito

Ex-meia da seleção espanhola, Luis Enrique encerrou sua carreira como jogador em 2004 e se aventurou como técnico apenas quatro depois. Apesar de ter jogado entre 1991 e 1996 no Real Madrid, foi no Barcelona, onde atuou na sequência por oito anos, que ele construiu uma relação de afeto.

Logo, aproveitou isso e deu seus primeiros passos como treinador no clube, substituindo um tal de Pep Guardiola no comando do Barça B em 2008.

Três anos depois, alçou seus primeiros voos no futebol profissional, alcançando grandes feitos, contados logo abaixo por nós.