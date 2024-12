Os times e títulos de Fagner na carreira

Em negociações com o Cruzeiro, lateral-direito já defendeu Corinthians, Vitória, PSV, Vasco e Wolfsburg

Com uma década defendendo o Corinthians, Fagner começou sua carreira lá, mas pouco jogou na primeira passagem e defendeu outras quatro equipes: Vitória, PSV, Vasco e Wolfsburg.

Ídolo do Timão, na qual se tornou um dos pilares do clube dentro e fora de campo, o lateral-direito se notabilizou como um nome importante de sua posição no Brasil durante os últimos 10 anos.

Especulado no Cruzeiro, o jogador de 35 anos pode estar trocando de clube em breve. Por isso, a GOAL mostra um pouco de sua trajetória até aqui na carreira.