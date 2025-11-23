Os times da Série B 2025 que subiram para jogar a Série A do Brasileirão 2026

O fim de temporada foi sinônimo de decisões em todos os setores: títulos, vagas em competições internacionais, briga contra o rebaixamento e, claro, a sempre acirrada corrida pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Na Série B, o cenário não foi diferente — e a luta pelo G4 chegou às últimas rodadas com caminhos distintos para cada equipe, embora uma delas já tivesse o futuro definido.

O Coritiba assegurou matematicamente o retorno à Série A mesmo com o empate diante do Athletic, no Couto Pereira. A confirmação veio graças à combinação de resultados paralelos, que impediu que os perseguidores diretos alcançassem o Coxa em pontos e número de vitórias. Com isso, a equipe paranaense chegou à última rodada sem a pressão da classificação, mirando apenas a conquista da taça.

Com a primeira vaga garantida, o foco se voltou para os demais postulantes, que seguiam em busca das últimas vagas. O equilíbrio da reta final manteve acesa a disputa entre clubes que ainda poderiam alcançar a pontuação necessária, mas que dependiam de diferentes combinações para transformar a projeção em realidade.