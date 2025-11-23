+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Coritiba 2025JP Pacheco / Coritiba
Bruna Lima

Os times da Série B 2025 que subiram para jogar a Série A do Brasileirão 2026

Coritiba foi o primeiro classificado à elite do futebol brasileiro; Chapecoense, Athletico-PR e Remo também subiram

O fim de temporada foi sinônimo de decisões em todos os setores: títulos, vagas em competições internacionais, briga contra o rebaixamento e, claro, a sempre acirrada corrida pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Na Série B, o cenário não foi diferente — e a luta pelo G4 chegou às últimas rodadas com caminhos distintos para cada equipe, embora uma delas já tivesse o futuro definido.

O Coritiba assegurou matematicamente o retorno à Série A mesmo com o empate diante do Athletic, no Couto Pereira. A confirmação veio graças à combinação de resultados paralelos, que impediu que os perseguidores diretos alcançassem o Coxa em pontos e número de vitórias. Com isso, a equipe paranaense chegou à última rodada sem a pressão da classificação, mirando apenas a conquista da taça.

Com a primeira vaga garantida, o foco se voltou para os demais postulantes, que seguiam em busca das últimas vagas. O equilíbrio da reta final manteve acesa a disputa entre clubes que ainda poderiam alcançar a pontuação necessária, mas que dependiam de diferentes combinações para transformar a projeção em realidade.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Coritiba campeão da edição de 2025

    O Coritiba garantiu o retorno à Série A na 37ª rodada, após empatar com o Athletic, assegurando matematicamente o acesso com uma rodada de antecedência. Na 38ª rodada, o Coxa confirmou o título da Série B ao vencer o Amazonas por 2 a 1. 

    • Publicidade

  • A luta pelas outras vagas na Série A

    A disputa pelas últimas vagas na Série A da temporada 2026 chegou ao fim, e Athletico-PR, Chapecoense e Remo garantiram o acesso após vitórias importantes na 38ª rodada. O Furacão bateu o América-MG por 1 a 0, a Chapecoense venceu o Atlético-GO pelo mesmo placar, e o Remo derrotou o Goiás por 3 a 1.

    Com isso, o Coritiba já havia confirmado o acesso, e agora o G4 está completo. O Athletico-PR chega à elite com 65 pontos, seguido pela Chapecoense e pelo Remo, ambos com 62 pontos. Com o fechamento do acesso, Criciúma e Goiás, apesar de boas campanhas, ficaram fora do G4.

  • Pontuação dos clubes que subiram em 2024

    A briga pelo acesso no ano anterior ficou da seguinte maneira:
    ColocaçãoClubePontuaçãoVitórias
    Santos6820
    Mirassol6719
    Sport6619
    Ceará6419
    Novorizontino6418
    Goiás6318