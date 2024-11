Com o Atlético-GO como primeiro rebaixado à Série B de 2025, veja quem corre risco

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 está chegando ao fim, e a disputa na parte de baixo da tabela também caminha para definições importantes. Com as últimas rodadas se aproximando, o Atlético-GO caiu e não têm mais chances de escapar do rebaixamento e disputará à Série B em 2025.

Abaixo, confira na GOAL quem são os times que estão lutando para evitar a queda.