Os times de futebol dos ministros do STF

O futebol brasileiro, paixão que atravessa gerações e classes sociais, também encontra espaço no cotidiano dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), última instância da Justiça brasileira. Mesmo ocupando cargos de extrema responsabilidade institucional, os magistrados não deixam de acompanhar seus clubes de coração e, em alguns momentos, permitem que a rivalidade esportiva apareça em brincadeiras durante sessões plenárias.

A composição atual da Corte forma uma arquibancada diversa, onde o STF também tem sua própria “tabela” de preferências futebolísticas. Atualmente, a Corte é composta por dez ministros, enquanto uma vaga ainda aguarda definição pelo Senado Federal.