BRAZIL-JUSTICE-FEATUREAFP
GOAL

Os times de futebol dos ministros do STF

Os integrantes da Suprema Corte também revelam sua paixão pelo futebol, com rivalidades, provocações e clubes espalhados por todo o país

O futebol brasileiro, paixão que atravessa gerações e classes sociais, também encontra espaço no cotidiano dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), última instância da Justiça brasileira. Mesmo ocupando cargos de extrema responsabilidade institucional, os magistrados não deixam de acompanhar seus clubes de coração e, em alguns momentos, permitem que a rivalidade esportiva apareça em brincadeiras durante sessões plenárias.

A composição atual da Corte forma uma arquibancada diversa, onde o STF também tem sua própria “tabela” de preferências futebolísticas. Atualmente, a Corte é composta por dez ministros, enquanto uma vaga ainda aguarda definição pelo Senado Federal.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    Alexandre de Moraes — Corinthians

    Ministro desde 22 de março de 2017, Alexandre de Moraes é um dos nomes mais conhecidos do STF. Nascido em São Paulo, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e teve carreira acadêmica antes de ingressar na magistratura federal. Moraes tem sido central em julgamentos de grande repercussão. 

    Fora do plenário, seu apreço pelo Corinthians frequentemente aparece em provocações bem-humoradas com colegas. Em 2023, chegou a cutucar o palmeirense Dias Toffoli sobre os títulos do Timão em sessões.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    André Mendonça — Santos

    Nascido em Santos, no litoral paulista, André Mendonça foi nomeado ao STF em 16 de dezembro de 2021. Antes disso, já ocupou posições de destaque no governo federal. Seu time de coração é o Santos.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICE-TRIALAFP

    Cármen Lúcia — Torcida não declarada

    Reservada quanto à vida pessoal, Cármen Lúcia evita associar sua imagem institucional a clubes ou cores do futebol. Seu nome já foi ligado informalmente a Cruzeiro ou Atlético-MG, mas a ministra nunca confirmou publicamente qualquer preferência.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    Cristiano Zanin — São Paulo

    Cristiano Zanin, de 50 anos, assumiu a vaga no Supremo em 3 de agosto de 2023. Paulista de nascimento e formação, Zanin ganhou destaque nacional como advogado antes de sua indicação, inclusive atuando em casos de grande projeção midiática. Ele é torcedor do São Paulo.

  • BRAZIL-JUSTICE-SUPREME COURT-TRIAL-INTERNETAFP

    Dias Toffoli — Palmeiras

    Dias Toffoli, nascido em Marília, em São Paulo, ocupa o cargo de ministro desde 23 de outubro de 2009. Advogado e professor, foi Advogado-Geral da União antes de ser indicado ao STF, onde também já exerceu a presidência da Corte. Torcedor declarado do Palmeiras, Toffoli já participou de momentos descontraídos com colegas — como a entrega de uma camisa palmeirense autografada e expôs a rivalidade amistosa com Moraes.

    Recentemente, o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, noticiou que o ministro Dias Toffoli viajou para assistir à final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, disputada em Lima, no Peru.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    Edson Fachin — Coritiba

    Edson Fachin, natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, está no STF desde 16 de junho de 2015. Antes do Supremo, foi professor e desembargador federal. Fachin é torcedor do Coritiba.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICE-TRIALAFP

    Flávio Dino — Botafogo

    Flávio Dino, empossado no STF em 22 de fevereiro de 2024, é o mais novo integrante da Corte. Natural do Maranhão, foi governador do estado antes de sua nomeação e leva uma trajetória marcada pela política. Torcedor declarado do Botafogo, o ministro costuma fazer referências bem-humoradas ao futebol em sessões do Supremo.

  • BRAZIL-INDIGENOUS-JUSTICE-DEMARCATIONAFP

    Gilmar Mendes — Santos

    Decano do STF, Gilmar Ferreira Mendes está na Corte desde 20 de junho de 2002. Natural de Diamantino, em Mato Grosso, tem larga experiência como professor e advogado antes de sua nomeação. É torcedor do Santos e já interagiu com outros ministros em provocações relacionadas ao futebol.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    Luiz Fux — Fluminense

    Luiz Fux integra o Supremo Tribunal Federal desde março de 2011 e já exerceu a presidência da Corte. Natural do Rio de Janeiro, construiu carreira na magistratura após passagem pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se destacou em julgamentos de grande repercussão. É torcedor do Fluminense.

  • BRAZIL-POLITICS-JUSTICEAFP

    Nunes Marques — Flamengo

    Kassio Nunes Marques tomou posse em 5 de novembro de 2020, trazendo para o tribunal a experiência acumulada na magistratura federal. Seu clube do coração é o Flamengo.

