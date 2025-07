Os times do Brasileirão 2025 com mais chance de rebaixamento à Série B

Com o Brasileirão chegando ao final do primeiro turno, confira quais times estão mais próximos do rebaixamento para a Série B de 2026

O rebaixamento no Campeonato Brasileiro segue sendo um dos momentos mais tensos e decisivos para os clubes do futebol nacional. A batalha para escapar da queda à Série B mexe com as emoções de times e torcedores, representando não apenas uma perda esportiva, mas também um impacto financeiro e uma questão de prestígio para as instituições.

No formato de pontos corridos do Brasileirão, quatro clubes são rebaixados ao final da temporada, e a tabela de classificação de 2025 mostra que algumas equipes tradicionais enfrentam uma ameaça real de disputar a segunda divisão no próximo ano.

Veja quais times têm mais chances de serem rebaixados no Brasileirão 2025, com base nos cálculos do departamento de matemática da UFMG.

Última atualização às 19h30 (de Brasília) de 24 de julho de 2025