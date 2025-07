Os times com mais chance de levantar a taça do Brasileirão 2025

A GOAL apresenta os times que despontam como favoritos na corrida pelo título, de acordo com os matemáticos

O Campeonato Brasileiro 2025 ainda está longe do fim, mas a disputa pelo título já começa a ganhar contornos interessantes. Com o primeiro turno chegando ao fim, alguns clubes começam a se destacar na ponta da tabela, enquanto outros tentam se aproximar dos líderes.

Com a tabela ainda embolada, cada ponto conquistado começa a fazer diferença. A matemática entra em cena para projetar quem está mais perto da taça e quem ainda precisa embalar para sonhar com o título.

A seguir, veja quais são os times com mais chances de levantar a taça nesta temporada, segundo as projeções do departamento de matemática da UFMG.

Mais artigos abaixo

Última atualização às 10h (de Brasília) de 26 de julho de 2025

*os asteriscos indicam o número de jogos a menos que cada time tem em relação aos demais